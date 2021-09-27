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Portugal vence a Espanha de virada e avança à semifinal da Copa do Mundo de futsal

Portugueses arrancaram o empate em 2 a 2 no tempo normal e marcaram duas vezes no tempo extra. Agora, enfrentam Cazaquistão, que derrotou o Irã, em busca de vaga na final...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 19:25

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 19:25
Crédito: Divulgação / FIFA
Com uma reação surpreendente, Portugal conquistou nesta segunda-feira a classificação para a semifinal da Copa do Mundo de futsal. Em Vilnius, na Lituânia, os portugueses buscaram um empate em 2 a 2 no tempo normal, após estarem perdendo por 2 a 0, e marcaram duas vezes na prorrogação, para selarem o placar final de 4 a 2. A Espanha abriu o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo, com Adolfo, e ampliou a vantagem aos 23, com Adri, em cobrança de falta. Portugal começou a reação aos 31, com Andre Coelho. A quatro minutos do fim do tempo normal, Zicky deixou tudo igual. A partida ficou dramática, e os times desperdiçaram boas chances no fim.
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A prorrogação foi dramática para os espanhóis, que contaram com uma falha de Raya, responsável por um gol contra. No segundo tempo, Pany aproveitou falha da defesa espanhola e garantiu o quarto de Portugal.
O adversário dos portugueses na briga por uma vaga na final será o Cazaquistão, que derrotou o Irã por 3 a 2, também de virada, com gols de Tursagulov, Knaub e Taynan. Oladghobad e Esmaeilpour marcaram para os iranianos.
O Brasil já está classificado para a semifinal. O duelo, contra a Argentina, acontece a próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília).

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