Portugal vence a Espanha de virada e avança à semifinal da Copa do Mundo de futsal

Com uma reação surpreendente, Portugal conquistou nesta segunda-feira a classificação para a semifinal da Copa do Mundo de futsal. Em Vilnius, na Lituânia, os portugueses buscaram um empate em 2 a 2 no tempo normal, após estarem perdendo por 2 a 0, e marcaram duas vezes na prorrogação, para selarem o placar final de 4 a 2. A Espanha abriu o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo, com Adolfo, e ampliou a vantagem aos 23, com Adri, em cobrança de falta. Portugal começou a reação aos 31, com Andre Coelho. A quatro minutos do fim do tempo normal, Zicky deixou tudo igual. A partida ficou dramática, e os times desperdiçaram boas chances no fim.