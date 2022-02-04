Porta-bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos, Jaqueline Mourão celebra: ‘É uma honra muito grande’

Atleta do Esqui Cross Country brasileiro, Jaqueline Mourão vai disputar sua oitava Olimpíada e bateu o recorde de participações do país. A brasileira, ao lado de Edson Bindilatti, foi porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos Pequim 2022.> Guia dos Jogos Olímpicos de Inverno; veja quais são as modalidades e os brasileiros na disputa
- Coração muito feliz, explodindo de alegria. É uma honra muito grande, muito grata por poder ter essa oportunidade de carregar nossa bandeira ao lado do Edson (Bindilatti) - comemorou Jaqueline Mourão.
O Brasil terá 11 atletas, sendo um reserva, representando o país nos Jogos Olímpicos. Os brasileiros participarão das modalidades: Esqui Cross Country, Esqui Alpino, Esqui Estilo Livre, Bobsled e Skeleton.