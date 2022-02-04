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Porta-bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos, Jaqueline Mourão celebra: ‘É uma honra muito grande’

Brasileira com mais participações olímpicas, a atleta representou o país no desfile da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos Pequim 2022, ao lado de Edson Bindilatti
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Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 11:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 11:13
Atleta do Esqui Cross Country brasileiro, Jaqueline Mourão vai disputar sua oitava Olimpíada e bateu o recorde de participações do país. A brasileira, ao lado de Edson Bindilatti, foi porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos Pequim 2022.> Guia dos Jogos Olímpicos de Inverno; veja quais são as modalidades e os brasileiros na disputa
- Coração muito feliz, explodindo de alegria. É uma honra muito grande, muito grata por poder ter essa oportunidade de carregar nossa bandeira ao lado do Edson (Bindilatti) - comemorou Jaqueline Mourão.
O Brasil terá 11 atletas, sendo um reserva, representando o país nos Jogos Olímpicos. Os brasileiros participarão das modalidades: Esqui Cross Country, Esqui Alpino, Esqui Estilo Livre, Bobsled e Skeleton.
Crédito: JaquelineMourãoeEdsonBindilattirepresentaramoBrasilnodesfile(Foto:WilliamLucas/ANOC

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