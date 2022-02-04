Porta-bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos, Jaqueline Mourão celebra: ‘É uma honra muito grande’

Atleta do Esqui Cross Country brasileiro, Jaqueline Mourão vai disputar sua oitava Olimpíada e bateu o recorde de participações do país. A brasileira, ao lado de Edson Bindilatti, foi porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos Pequim 2022.> Guia dos Jogos Olímpicos de Inverno; veja quais são as modalidades e os brasileiros na disputa