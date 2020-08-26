Por mais visibilidade e apoio, atletas e lendas do basquete feminino lançam movimento nas redes sociais

Crédito: Tainá Paixão, Érika de Souza, Paula, Gil Justino e Rapha Monteiro (Julian Campos / Renan Pirani

Inspiradas pelo Dia Internacional da Igualdade Feminina, celebrado nesta quarta-feira, atletas do basquete feminino nacional lançam o movimento Levante a Bola Delas, estrelado por campeãs da LBF e também por personagens históricas da modalidade, como as campeãs mundiais Magic Paula, Hortência e Janeth.

A campanha, divulgada nas redes sociais, é baseada nos recentes questionamentos que pedem visibilidade, apoio e condições igualitárias ao basquete feminino, iniciados pela multicampeã por LBF, WNBA e Liga Espanhola, Érika de Souza.

O texto do vídeo oficial da campanha exalta o retorno que a modalidade oferece quando recebe investimento, como nas conquistas da década de 1990, quando a geração de Ouro brasileira, que rivalizava no país com fortes equipes como Sorocaba, Piracicaba, Ponte Preta e Santo André, reuniu-se na Seleção para dar ao Brasil a inédita medalha de Ouro do Mundial de 1994, na Austrália, a conquista do PAN de 1991, sob os olhares de Fidel Castro, em Cuba, além da medalha de prata na única final olímpica com presença brasileira, em Atlanta-1996.

- É muito bom ver o engajamento de todos em torno do basquete feminino. Isso mostra que estamos unidas defendendo aquilo que é direito nosso, que é a igualdade nos patrocínios, no apoio das marcas esportivas e visibilidade. Ter as atletas como Paula, Hortência e Janeth mostra que não estamos sozinhas e que todos querem só uma coisa, que é o crescimento do basquete feminino - exalta Érika que, aos 38 anos, segue contribuindo significativamente com a modalidade.

Além da experiente pivô, as campeãs da LBF 2019 pelo Sampaio Basquete Raphaella Monteiro e Tainá Paixão, e a bicampeã Gil Justino, do Ituano Basquete, também questionam no vídeo as disparidades estruturais do esporte.

Melhor Jogadora da última decisão da LBF e também da final que deu a medalha de ouro dos Jogos PAN-Americanos 2019 à Seleção Brasileira, Paixão ressalta a importância da campanha.

- Espero que essa campanha possa chamar a atenção das marcas em relação às mulheres e ao basquete feminino. Estamos num momento delicado, por causa da pandemia, e também preocupadas em relação à patrocínio. O basquete é o nosso trabalho e precisamos de apoio para ter uma Liga forte no ano que vem, com mais equipes, para que possamos continuar jogando no nosso país - diz a armadora.

A locução do texto também conta com a participação da jornalista e apresentadora Glenda Kozlowski, que enfatiza a urgência do movimento.

- A igualdade de gênero não pode mais esperar. É uma honra poder dar as mãos às jogadoras nesta luta por igualdade e respeito. Não podemos mais aceitar tamanhas diferenças que acontecem entre o feminino e o masculino nas arenas esportivas. Nós mulheres não podemos mais aceitar que, na lista da Forbes dos 100 atletas mais bem pagos do mundo, só tenham duas mulheres e de apenas uma modalidade - o tênis. É um momento de reflexão e de muita atitude. Parabéns às jogadoras de basquete do Brasil por esta sororidade e que outras modalidades também vistam esta camisa. Com amor, esse manifesto vai tocar o coração de milhares e também vai empoderar meninas espalhadas pelo Brasil - comenta Glenda.

Para Magic Paula, figura crucial nas conquistas douradas da Seleção, endossar a campanha é uma questão pessoal de honrar o esporte que tantas alegrias lhe proporcionou.