Por conta da Covid-19, Copa América de futsal sai do Rio e será disputada no Paraguai

Por conta da Covid-19, a Conmebol decidiu, nesta terça-feira, mudar a sede da Copa América de Futsal: o evento sai do Rio de Janeiro e irá para o Paraguai. As datas seguem as mesmas: 29 de janeiro a 6 de fevereiro. À exceção dos donos da casa, as delegações começarão a chegar para a disputa no dia 27.

A mudança vem após a CBF recomendar a mudança de local e o governo brasileiro exigir comprovante de vacinação para quem chegar ao solo do país. Ambas as medidas foram em dezembro.

A Seleção Brasileira tentará manter a hegemonia, em busca da 11ª taça. Ao todo, dez seleções foram divididas em dois grupos de cinco. O Grupo A tem o Brasil como cabeça de chave, além de Uruguai, Colômbia, Equador e Chile. Já o Grupo B tem Argentina, Paraguai, Venezuela, Bolívia e Peru.

A competição acontecerá em duas etapas: fase de grupos e fase final (disputas de 9º, 7º e 5º lugares, semifinal, disputa de 3º e final). Todas serão disputadas em uma única rodada de partidas.

A última edição do torneio foi realizada em 2017, em San Juan (ARG). Na ocasião, os brasileiros conquistaram o troféu pela décima vez, se distanciando como o maior vencedor da história da competição, seguido pela Argentina, com duas taças.