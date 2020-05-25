Polo Aquático Brasil lança campanha solidária em combate à COVID-19

Crédito: Polo Aquático Brasil lança campanha solidária (Divulgação

A PAB (Polo Aquático Brasil) lançou nesta segunda-feira uma campanha solidária para ajudar famílias carentes durante a pandemia da COVID-19. A entidade promoverá uma campanha de três semanas de doações envolvendo às equipes filiadas. Participam da ação atletas, técnicos, diretores, familiares, entidades filiadas e simpatizantes do polo aquático.

A campanha, já em vigor, vai até o dia 15 de junho. Na primeira semana, os participantes podem arrecadar álcool em gel e doar para as instituições de caridade de preferência! A cada litro arrecadado, o clube acumulará 10 pontos.

Na segunda semana serão feitas as doações de máscaras de proteção, que contabilizam dois pontos por unidade. Na terceira e última semana serão arrecadadas as cestas básicas, que valerão 60 pontos por cesta.

– A participação de todos os membros do polo aquático é muito importante para o envolvimento de todos na campanha. Atletas, diretores, familiares são muito bem-vindos para nos ajudar a fazer o bem. Um ação como essa preza principalmente pelo altruísmo e apoio aos que mais necessitam – disse Alessandro Moscal Checchinato, presidente da Liga PAB.

Os clubes associados integrantes da PAB elegerão as entidades que serão beneficiadas com as doações. Cada clube possui um atleta como representante-chave, responsável pela arrecadação e contagem dos pontos.