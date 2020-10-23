Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Polo Aquático Brasil chancela o Método Rudá Franco

Site oficial foi lançado neste mês das crianças
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2020 às 17:41

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 17:41

Crédito: Divulgação
A Polo Aquático Brasil (PAB) anunciou nesta sexta-feira a chancela ao Método Rudá Franco. Idealizado pela profissional de Educação física Paula Coelho e pelo atleta olímpico de polo aquático Rudá Franco, o método surgiu da fusão de experiências vividas na pedagogia do esporte e no alto rendimento da modalidade.
O Método é uma quebra de paradigma, uma nova possibilidade do ensino do nadar para crianças a partir dos três anos de idade, tudo por meio do polo aquático, uma modalidade aquática e coletiva.
- Aprender a nadar jogando é uma das premissas do Método Rudá Franco. Ele nasce de um modo inovador, completo e sobretudo divertido de ensinar crianças a nadar - comentou o atleta olímpico do SESI SP.
No decorrer do processo de ensino-aprendizagem os conteúdos iniciam com a adaptação ao meio líquido e aquisição de habilidades de movimento fundamentais na água, passando pelo desenvolvimento estratégico cognitivo por meio de jogos e brincadeiras, chegando por fim, a conteúdos técnico-táticos direcionados ao esporte propriamente dito.
Na avaliação de Alessandro Checchinato, Presidente da Liga PAB trazer o polo aquático como ferramenta educadora, mas com um caráter lúdico já nos primeiros anos de vida é um grande diferencial.
- Nada mais gratificante que ver um grande sorriso estampado no rosto destas crianças, e aquela sensação de quero mais, e quem sabe, no futuro, termos jogadores olímpicos. Parabenizamos pela iniciativa e apoiaremos o Método Rudá Franco em tudo que for possível, tendo a certeza que será um sucesso, promovendo ainda mais o polo aquático, demonstrando todo seu potencial - finalizou Checchinato.
Para mais detalhes, acesse o site: http://comojogarpoloaquatico.com.br/
A PAB é formada por 13 clubes filiados: ABDA Bauru, Hebraica, Botafogo, Paulistano, Flamengo, Internacional de Regatas, Jundiaiense, Paineiras, Pinheiros, Fluminense, SESI, Hípica Bauru e Tijuca. Fundada em 2016, a entidade possui aproximadamente 500 atletas nas principais categorias de base: sub 14 e sub 16.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados