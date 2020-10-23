Polo Aquático Brasil chancela o Método Rudá Franco

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A Polo Aquático Brasil (PAB) anunciou nesta sexta-feira a chancela ao Método Rudá Franco. Idealizado pela profissional de Educação física Paula Coelho e pelo atleta olímpico de polo aquático Rudá Franco, o método surgiu da fusão de experiências vividas na pedagogia do esporte e no alto rendimento da modalidade.

O Método é uma quebra de paradigma, uma nova possibilidade do ensino do nadar para crianças a partir dos três anos de idade, tudo por meio do polo aquático, uma modalidade aquática e coletiva.

- Aprender a nadar jogando é uma das premissas do Método Rudá Franco. Ele nasce de um modo inovador, completo e sobretudo divertido de ensinar crianças a nadar - comentou o atleta olímpico do SESI SP.

No decorrer do processo de ensino-aprendizagem os conteúdos iniciam com a adaptação ao meio líquido e aquisição de habilidades de movimento fundamentais na água, passando pelo desenvolvimento estratégico cognitivo por meio de jogos e brincadeiras, chegando por fim, a conteúdos técnico-táticos direcionados ao esporte propriamente dito.

Na avaliação de Alessandro Checchinato, Presidente da Liga PAB trazer o polo aquático como ferramenta educadora, mas com um caráter lúdico já nos primeiros anos de vida é um grande diferencial.

- Nada mais gratificante que ver um grande sorriso estampado no rosto destas crianças, e aquela sensação de quero mais, e quem sabe, no futuro, termos jogadores olímpicos. Parabenizamos pela iniciativa e apoiaremos o Método Rudá Franco em tudo que for possível, tendo a certeza que será um sucesso, promovendo ainda mais o polo aquático, demonstrando todo seu potencial - finalizou Checchinato.

Para mais detalhes, acesse o site: http://comojogarpoloaquatico.com.br/