Pivô Kelly Müller participa de Debate Sobre a Importância da Política Dentro do Esporte com Juca Kfouri

A pivô Kelly Müller, bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney-2000 com a Seleção Brasileira de Basquete e candidata a vereadora em São Paulo, participa do Debate Sobre a Importância da Política Dentro do Esporte, nesta segunda, às 19 horas, no YouTube, junto com Juca Kfouri, Aline Silva, Lino Catellani, Adrieli Ishimoto e mediação de Marcos Kauê.

Será um bate-papo sobre esporte e política, dois fenômenos que há muito são tratados como imiscíveis, mas que agora, mais do que nunca, devem ser tratados em conjunto, com debate nos seguintes temas: “Qual é o esporte que queremos?”; “Como a política está presente no ambiente esportivo?” e “Quem são os responsáveis por traçar esse debate?”.

- A política no Brasil é muito carente de agenda positiva e de projetos voltados para o esporte e eu acredito que será maravilhoso poder discutir esse assunto com pessoas tão importantes e tão influentes. Vamos conversar sobre o que precisa ser melhorado no esporte através da polícia e compreender quais são nossos novos desafios para que nenhum passo seja dado atrás nessa luta e eu quero já falar como uma possível parlamentar sobre as possibilidades de lutar pelo esporte através do poder público – declara Kelly do Basquete, que também agradece o convite para participar de um evento tão significativo e vultuoso.