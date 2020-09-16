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Pivô Kelly Müller busca ajuda para o esporte em Brasília

Medalhista olímpica se reuniu com o Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Bruno Souza, para tratar da captação de recursos ao setor por meio de seus projetos
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Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 18:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 18:14
Crédito: Divulgação
A pivô Kelly Müller, bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney-2000 com a Seleção Brasileira de Basquete e CEO da OGA – Organization Global Alliance, se reuniu em Brasília, com o Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Bruno Souza, ex-jogador de handebol, e com Lindberg Júnior, Secretário da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, em busca de ajuda e valorização para o esporte brasileiro.
Segundo sua assessoria, o maior objetivo da visita de Kelly era trocar ideias com o secretário para saber como os dois podem ajudar a alavancar o esporte de alto rendimento no Brasil.
- Fui até Brasília conversar com o Bruno por vários motivos. Entre eles, a minha grande preocupação com o esporte brasileiro, para falar sobre o esporte como ferramenta de desenvolvimento e o quanto podemos conquistar juntos. Durante nossa reunião ele também me deu umas direções em relação aos meus projetos e descobrimos que várias coisas que busco para o esporte já estão nos planos de governo do Bruno. E eu preciso dizer que não podia ter sido recebida de forma melhor por todos da equipe dele – declarou Kelly.
Outro assunto que a Kelly e o Bruno têm em comum é o fato de os dois terem jogaram mais de 15 anos em ligas fortes no exterior. Isso faz com que possam colocar em prática no Brasil toda expertise que adquiriram durante o tempo fora.
- Tudo que aprendemos lá fora, em mais de uma década, o Bruno no handebol e eu no basquete, pode nos ajudar a trazer para o Brasil tudo que possa suprir as necessidades do esporte nacional para torná-lo uma potência esportiva – afirma Kelly.
Segundo Kelly Müller, a reunião foi tão boa e tão positiva que ela tem certeza de que vem muita coisa boa por aí para o esporte brasileiro.
- De verdade, durante a reunião, eu senti o Bruno lutando pelo esporte brasileiro. Fiquei emocionada, porque tive a certeza de que ele vai fazer de tudo para alavancar o esporte no Brasil e isso é maravilhoso. Resumindo, o esporte de alto rendimento está em ótimas mãos – analisou Kelly.
Para o Secretário da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, Lindberg Júnior, a reunião tratou dos principais temas da Secretaria de Esportes de Alto Rendimento e dos investimentos que o órgão tem condição de fazer dentro do orçamento nas áreas da infraestrutura e da capacitação dos profissionais.
- A capacitação dos profissionais para o alto rendimento é um programa que já existe dentro da própria Secretaria e nós conversamos sobre como captar recursos através de emendas parlamentares, de emendas de bancadas na Câmara dos Deputados para poder aumentar o valor do orçamento que foi entregue ao congresso durante o ano – completou Lindberg.

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