Pivô Kelly Müller anuncia que será candidata a vereadora em São Paulo

Crédito: Divulgação/Organization Global Alliance

A pivô Kelly Müller, ​medalhista de bronze nos Jogos de Sydney-2000 com a Seleção Brasileira de basquete, ​​anunciou nesta quarta-feira sua candidatura ao cargo de vereadora da cidade de São Paulo, pelo PTB. Ela terá o número 14015, que faz alusão ao 15 de sua camisa como jogadora.

Depois de morar em diversos países pelo mundo, Kelly voltou para sua cidade natal com bagagem em administração esportiva, com a intenção de desenvolver a indústria do esporte como ferramenta de transformação e desenvolvimento socioeconômico. Ela diz que o esporte tem que ser encarado como "uma indústria assim como acontece nos países de primeiro mundo e ajudar as pessoas a terem acesso à educação e uma melhor qualidade de vida"

- O primeiro convite para a política foi feito pelo deputado estadual Campos Machado, em 2007, para eu ser candidata à deputada estadual. Desde então sou filiada ao PTB e, durante esses anos todos, venho buscando compreender no mundo político de que forma posso contribuir para uma sociedade mais justa, igualitária e democrática, com a minha experiência esportiva – disse Kelly.

Há alguns meses, ela aceitou o convite para ser presidente do PTB Esportes e percebeu o quanto a política é carente de uma agenda positiva esportiva.

- Com minha experiência pessoal descobri a grande força do esporte para transformar e desenvolver o socioeconômico. Como uma parlamentar gostaria de ter a oportunidade de potencializar o acesso ao cidadão ao poder do esporte como indústria - afirmou a jogadora.

- Pensar o quando foi difícil criar uma reputação durante 30 anos como atleta olímpica e aceitar trilhar no mundo político, no cenário atual, já me trouxeram angústias. Mas aí eu lembro que saí da extrema pobreza na periferia da cidade de São Paulo para, me tornar uma Atleta Medalhista Olímpica já foi uma missão impossível, porém eu consegui e unir meus conhecimentos das reais necessidades do esporte ao poder público será meu maior projeto. Assim poderei proporcionar acesso a uma nova indústria para resgate de valores, direitos e deveres do cidadão, culminando na melhoria de vida de muitas pessoas aqui na minha terra natal.

Pela Seleção, Kelly jogou durante 21 anos, e disputou quatro Olimpíadas, quatro Pan-Americanos e seis Mundiais. O esporte a lançou ao mundo e a fez morar em nove países diferentes na Europa, Ásia, Estados Unidos e América do Sul, jogando em grandes times e em campeonatos muito importantes.

Caçula de uma família de quatro irmãos, Kelly nasceu e foi criada na zona leste de São Paulo e cresceu numa família muito humilde. Seus pais tinham dois, três empregos para poder sustentar os filhos e para completar a renda familiar ela e os irmãos vendiam rosas nos restaurantes de Moema e biju (feito pela mãe) e balas no sinal de trânsito.