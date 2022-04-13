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Pivô Guilhermão celebra gol e assistência em primeira convocação para a Seleção Brasileira de futsal

Jogador foi peça importante na conquista no Torneio Internacional da França...

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 18:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2022 às 18:02
O pivô Guilhermão vestiu a camisa da Seleção Brasileira pela primeira vez no Torneio Internacional da França. Com um gol e uma assistência em duas partidas, o jogador do Inter Movistar, da Espanha, teve papel importante durante a campanha e ajudou o Brasil a conquistar o título da competição.
> Redação do LANCE! elege melhor contratação do futebol brasileiro
- Foi incrível ter a chance de jogar pela Seleção e contribuir para a conquista. Nem mesmo nos meus melhores sonhos eu imaginava ter uma atuação tão decisiva logo em minha primeira convocação. Fiquei muito feliz com o meu desempenho e espero voltar a ser chamado para defender o Brasil - celebrou o atleta.
Logo em sua estreia, Guilhermão marcou um dos gols da Seleção na goleada por 8 a 0 contra a Eslovênia. Já no jogo seguinte, o pivô deu a assistência que resultou no segundo tento brasileiro na vitória por 3 a 2 sobre a França, garantindo a taça do torneio para o Brasil.
Revelado pelo Corinthians, Guilhermão foi destaque da equipe profissional no ano de 2019, quando foi o artilheiro do Timão com 12 gols em 10 partidas. Nesta temporada, se transferiu para o Inter Movistar e anotou recentemente seus dois primeiros gols pelo time espanhol.
Crédito: PivôGuilhermãocomeçaaganharespaçonaSeleçãoBrasileira(Foto:Divulgação/CBF

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