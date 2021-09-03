Pivô da Seleção Brasileira, Pito lança documentário sobre a carreira dentro das quadras

Crédito: Divulgação/CBF

Durante a pandemia da Covid-19, o pivô da Seleção Brasileira de Futsal e doBarcelona, Pito produziu um documentário para contar a trajetória dele noesporte, dentro e fora das quadras. Com quatro episódios, a série estreará naconta oficial do jogador no Instagram, no dia 05 de setembro, uma semanaantes da estreia do Mundial da Lituânia.

Em 2020, quando Pito ainda atuava pelo Inter Movistar, da Espanha, Madridera um dos epicentros mundiais da pandemia. Assim, a quarentena imposta pelo governo espanhol fez o pivô se inspirar em um ídolo do esporte para aprodução do documentário.- Comecei a assistir o documentário do Michael Jordan e me inspirei nele. Vi que poderia fazer algo sobre o futsal e sobre minha rotina neste período que estamos enfrentando. Como teria algumas barreiras para enfrentar para chegar ao Mundial, que é o próximo grande objetivo da minha carreira, decidi mostrar como passaria por estes obstáculos, relembrando o início da minha carreira, em Chapecó, e momentos vividos dentro de casa.

- Eu mesmo gravei todos esses materiais de bastidores. Até que no início de 2021, estruturei esse projeto e roteiro junto a uma produtora e assim, pudemos concluir essa ideia, que levaremos ao público. Espero que todos gostem do resultado. É algo que ainda não vi entre jogadores de Futsal no Brasil e no mundo . disse o camisa 10 da Seleção Brasileira.Uma semana após a estreia do documentário, a Seleção faz seu primeiro jogono Mundial diante do Vietnã, no dia 13 de setembro. Esta será a primeira Copado Mundo do camisa 10 da Seleção, que vive a expectativa pela estreia nacompetição.

- Sensação de um sonho realizado. No meu início, eu sonhava em defender o meu país em uma Copa do Mundo. Estar entre os escolhidos é uma honra e uma responsabilidade muito grande.

Revelado pelo Pinhalzinho em 2011, Pito se destacou atuando por Concórdia eCarlos Barbosa, onde conquistou a Liga Nacional de 2015. O título pela equipegaúcha fez o atleta despontar no cenário do futsal internacional. Assim, acertousua transferência ao El Pozo de Murcia, da Espanha, no ano seguinte. Em2019, chegou ao Inter Movistar e conquistou três troféus, a Liga da Espanha, Copa da Espanha e Supercopa da Espanha.