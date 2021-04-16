Pivô da Seleção Brasileira, Pito conquista a Supercopa espanhola de futsal pelo Inter Movistar

Crédito: Divulgação/Inter Movistar

Pivô da Seleção Brasileira de Futsal e do Inter Movistar, Pito conquistou a Supercopa da Espanha diante do Barcelona. Na decisão realizada nesta quinta-feira (15), em Madrid, o atleta marcou um dos gols da vitória por 6 a 4. A competição colocou frente à frente o campeão da Copa da Espanha e o vencedor da Liga Nacional.- Sensação única. Sinto que estou deixando meu nome marcado em mais um clube e essa sensação é indescritível. Sou um privilegiado por estar conquistando meus objetivos. E ainda tem muitas coisas por vir. Sigo trabalhando para levar o nome de Chapecó, minha cidade natal, para o mundo.

No último mês, Pito ajudou seus companheiros a conquistarem o título da Copa da Espanha, em cima do mesmo Barcelona, com uma vitória por 6 a 1. A última equipe de Pito no Brasil foi o Carlos Barbosa, pelo qual o jogador iniciou sua passagem em 2014. Na ACBF, o pivô foi campeão da Liga Nacional, da Taça Brasil e do Campeonato Gaúcho. Em seu ano de estreia, o grande destaque no time do Rio Grande do Sul fez o atleta ser convocado para defender a Seleção Brasileira.Em 2016, Pito se transferiu ao El Pozo, de Murcia, na Espanha. Ao longo de três temporadas, o brasileiro conquistou a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Além disso, marcou 78 gols em 121 jogos com a camisa da equipe.