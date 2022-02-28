Pito comemora a conquista do seu primeiro título com o Barcelona

Destaque da Seleção Brasileira de Futsal, o pivô Pito conquistou neste domingo (27) a Supercopa da Espanha. O primeiro título do camisa 10 da Seleção com a equipe espanhola veio após a vitória na disputa dos pênaltis diante do Palma.Além de Barcelona e Palma, ElPozo Murcia e Inter Movistar também disputaram a competição. Na semifinal, Pito eliminou seu ex-clube, o Movistar, por 3 a 1.

- Conquistar a Supercopa da Espanha é uma sensação de dever cumprido. É uma competição curta, que exigia da gente muita atenção para exercermos o melhor de nós. Conseguimos fazer isso e fico feliz em poder levantar meu primeiro troféu pelo Barcelona. Agora, é comemorar o título e, nos próximos dias, focar na Liga Nacional - afirmou o pivô da Seleção Brasileira.

Contratado no início de outubro de 2021, Pito já possui números de expressões pelo Barcelona, com 12 gols em 22 jogos pelo clube. Assim, possui uma média maior do que 0,5 gol por partida na equipe catalã. Em janeiro, o pivô fez parte do elenco da Seleção Brasileira que conquistou o terceiro lugar da Copa América de Futsal, após vitória por 3 a 0 contra a Colômbia.Agora, Pito volta a campo neste sábado (05), diante do Burela, fora de casa, em partida válida pela Liga Nacional da Espanha, competição em que o Barcelona lidera com 38 pontos, quatro a mais que o vice-líder Valdepeñas.