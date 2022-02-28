Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Pito comemora a conquista do seu primeiro título com o Barcelona

Brasileiro é o camisa 10 da Seleção e foi destaque na campanha dos Culés na Supercopa...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 18:50
Destaque da Seleção Brasileira de Futsal, o pivô Pito conquistou neste domingo (27) a Supercopa da Espanha. O primeiro título do camisa 10 da Seleção com a equipe espanhola veio após a vitória na disputa dos pênaltis diante do Palma.Além de Barcelona e Palma, ElPozo Murcia e Inter Movistar também disputaram a competição. Na semifinal, Pito eliminou seu ex-clube, o Movistar, por 3 a 1.
- Conquistar a Supercopa da Espanha é uma sensação de dever cumprido. É uma competição curta, que exigia da gente muita atenção para exercermos o melhor de nós. Conseguimos fazer isso e fico feliz em poder levantar meu primeiro troféu pelo Barcelona. Agora, é comemorar o título e, nos próximos dias, focar na Liga Nacional - afirmou o pivô da Seleção Brasileira.
Contratado no início de outubro de 2021, Pito já possui números de expressões pelo Barcelona, com 12 gols em 22 jogos pelo clube. Assim, possui uma média maior do que 0,5 gol por partida na equipe catalã. Em janeiro, o pivô fez parte do elenco da Seleção Brasileira que conquistou o terceiro lugar da Copa América de Futsal, após vitória por 3 a 0 contra a Colômbia.Agora, Pito volta a campo neste sábado (05), diante do Burela, fora de casa, em partida válida pela Liga Nacional da Espanha, competição em que o Barcelona lidera com 38 pontos, quatro a mais que o vice-líder Valdepeñas.
Crédito: Foto:Divulgação/Barcelona

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados