Pistas abandonadas e skate sem vez na capital do Espírito Santo

Marcelinho, um dos nomes da nova geração do skate capixaba deixou de andar nos locais públicos de Vitória Crédito: Arquivo pessoal

Quando o assunto são competições nacionais, os skatistas capixabas ainda estão largando atrás.

Com pouca infraestrutura, espaços danificados e pistas fora dos padrões exigidos em competições, os atletas que sonham com uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, primeira vez que a modalidade estará inserida na olimpíada, precisam acelerar contra o vento.

Marcelo Damazio, já uma realidade no cenário local e nacional, conta que a falta de estrutura compromete bastante o desempenho e desenvolvimento. Pistas como a do Tancredão, em Vitória, estão em condições que beiram o abandono. Buracos, rachaduras, e até mesmo plantas crescendo em meio à estrutura que deveria ser uma pista. O risco para os atletas é iminente. Eu mesmo já deixei de treinar no Tancredão, contou Marcelinho, que tem 16 anos de idade.

O competidor explica que o uso incorreto da pista compromete a estrutura. Muitos atletas de BMX usam as pistas de skate para treinar. A estrutura da pista não comporta, fica comprometida. Algumas manobras que eles fazem danificam, isso agrava os problemas, disse o skatista.

Marcelinho vê nas promessas de investimentos em novas pistas, porém, um caminho para o esporte na capital capixaba.

Vai gerar um novo tipo de turismo. As pessoas vão querer vir de fora para conhecer a pista, além de contribuir para que quem não conhece o skate veja o esporte com um novo olhar, disse o atleta sobre a estrutura que está sendo construída, o Atlântica Parque, no final da Praia de Camburi.

A pista do Tancredão carece de reformas e pouco é utilizada pelos skatistas Crédito: Divulgação

Prefeitura responde

Questionado pela reportagem, o secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vitória, Waguinho Ito, afirmou que todas as reformas serão feitas com o aval da Associação Capixaba dos Skatistas. Estamos com projetos que vão começar a ser realizados em janeiro com a fiscalização da associação, garantiu. A prefeitura tem um projeto na Praça dos Namorados pronto para apresentar à comunidade em 2019.