Pinheiros vence o Brasil Open feminino de polo aquático

O time feminino do Pinheiros conquistou o título do Brasil Open de Polo Aquático neste sábado, na Arena ABDA, em Bauru (SP). A equipe do técnico Ives Alonso venceu a competição organizada pela Liga Brasileira de Polo Aquático (PAB) com 100% de aproveitamento e 78 gols marcados e apenas 26 sofridos em cinco partidas.
Na final, o Pinheiros confirmou seu favoritismo e não tomou conhecimento das meninas da ABDA ganhando o duelo por 15 a 4. As duas equipes se enfrentaram na fase inicial com vitória das meninas da capital paulista. A medalha de bronze ficou com o Flamengo, que bateu o SESI-SP por 14 a 8.
A conquista em Bauru (SP) representou o terceiro título do Pinheiros do Brasil Open de Polo Aquático desde que a PAB chancelou as competições da modalidade: 2018, 2019 e 2020.
- Não imaginava que a gente poderia ganhar dessa maneira contra a ABDA, que foi a que mais treinou. Nesse momento de pandemia, com tanta incerteza, o polo aquático voltou a festejar. Esperamos que em 2021 tenhamos mais jogos - contou Ives Alonso.
Mais de um ano fora das piscinas, o Pinheiros foi um dos últimos times a voltar aos treinos pós-pandemia de COVID-19.
- No começo foi bem estranho ficar tanto tempo sem jogar, perde ritmo. Mas com o passar dos jogos ganhamos ritmo e terminamos com o título. Nosso time tem muita experiência com jogadoras que foram para a Olimpíada Rio 2016 - disse Izabella Chiappini.
A grande estrela do campeonato foi também a vice-artilheira do Brasil Open com 23 gols. A flamenguista Samantha Ferreira anotou 24 gols.
- Infelizmente ficamos fora das finais, que era o nosso objetivo. Mas trabalhamos para ficar em terceiro. Estou feliz pelos prêmios individuais de artilheira e seleção do campeonato. Vamos seguir trabalhando para ganhar o título ano que vem - contou a flamenguista Samantha Ferreira.
A diretoria da Liga Brasileira de Polo Aquático (PAB) aprovou a competição feminina, que teve cinco times. Todas as atletas foram testadas na chegada à Arena ABDA antes do campeonato e ficaram isoladas para evitar contaminação.
- O nível técnico do campeonato foi surpreendente, mesmo com a projeção de uma final entre ECP e ABDA. As meninas mostraram muita força de vontade e dedicação na piscina. O polo aquático feminino vai crescer ainda mais - explicou Alessandro Moscal Checchinato, presidente da PABFinal masculina será entre Sesi e Pinheiros
A final do Brasil Open de Polo Aquático 2020 será entre SESI-SP e Pinheiros neste domingo, a partir de 11h30 na Arena ABDA, em Bauru (SP). O clássico entre as equipes de São Paulo foi definido após as semifinais deste sábado (21), na competição promovida pela Liga Brasileira de Polo Aquático (PAB). Será a reedição da finalíssima do ano passado vencida pelo time da Vila Leopoldina, que está com 100% de aproveitamento.
A disputa do bronze será entre Flamengo e Fluminense, que venderam caro as derrotas nas semifinais. As partidas decisivas podem ser assistidas pela página oficial da PAB no Facebook -- https://www.facebook.com/ligapoloaquaticobrasil ou pela TV ABDA.
O Pinheiros teve um jogo duro contra o Flamengo desde o início do primeiro quarto, onde as defesas conseguiram anular os ataques. Mas o time de Roberto Chiappini reverteu uma pequena desvantagem no final e saiu com a vitória por 11 a 9 sobre os cariocas. O Pinheiros segue como a defesa menos vazada do torneio.
Na outra semifinal, o Fluminense quase tirou a invencibilidade do SESI-SP, atual campeão do Brasil Open, em um jogo lá e cá. Mas os paulistas foram mais precisos no minuto final e saíram com a vitória por 12 a 11.