Pinheiros vence na estreia e lidera grupo da Liga Nacional de Handebol

Crédito: Bruno Ruas/LNH

Na estreia na Liga Nacional de Handebol Masculino 2020, Pinheiros e ADI/Aceu/Univali/Slice/FMEL/Itajaí iniciaram a competição muito bem e conquistaram as primeiras vitórias de cada time na competição. Na temporada 2020, o campeonato está sendo realizada no Instituto Religioso Perfect Liberty, em Arujá (SP).

Na partida de abertura, o Pinheiros fez valer todo o favoritismo que carrega no Grupo A e venceu a equipe do Manauense AD pelo placar de 51 a 23. Com uma defesa forte e boas intervenções do goleiro Valeriano, o clube paulistano abriu boa vantagem e fechou a etapa inicial com placar favorável de 23 a 13. Depois, foi só manter o ritmo para fechar o jogo. O ponta direita Lucas Candido marcou 5 gols e foi eleito o melhor jogador da partida.

No outro desafio da chave, houve muito mais equilíbrio. O Corinthians/Vegus/Aciseg, de Guarulhos (SP), enfrentou o ADI/Aceu/Univali/Slice/FMEL/Itajaí (SC), que começou melhor e se manteve à frente no placar durante todo o primeiro período de jogo. No intervalo o placar marcava 19 a 12. Na sequência da partida, a equipe da Grande São Paulo tentou a reação, chegou a empatar, mas no final, o time catarinense levou a melhor: 30 a 29. O armador esquerdo Iago foi eleito o melhor jogador da partida.