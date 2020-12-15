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Pinheiros vence na estreia e lidera grupo da Liga Nacional de Handebol

ADI/Aceu/Univali/Slice/FMEL/Itajaí também conquista
vitória na primeira rodada do Grupo A
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LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 15:54

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 15:54

Crédito: Bruno Ruas/LNH
Na estreia na Liga Nacional de Handebol Masculino 2020, Pinheiros e ADI/Aceu/Univali/Slice/FMEL/Itajaí iniciaram a competição muito bem e conquistaram as primeiras vitórias de cada time na competição. Na temporada 2020, o campeonato está sendo realizada no Instituto Religioso Perfect Liberty, em Arujá (SP).
Na partida de abertura, o Pinheiros fez valer todo o favoritismo que carrega no Grupo A e venceu a equipe do Manauense AD pelo placar de 51 a 23. Com uma defesa forte e boas intervenções do goleiro Valeriano, o clube paulistano abriu boa vantagem e fechou a etapa inicial com placar favorável de 23 a 13. Depois, foi só manter o ritmo para fechar o jogo. O ponta direita Lucas Candido marcou 5 gols e foi eleito o melhor jogador da partida.
No outro desafio da chave, houve muito mais equilíbrio. O Corinthians/Vegus/Aciseg, de Guarulhos (SP), enfrentou o ADI/Aceu/Univali/Slice/FMEL/Itajaí (SC), que começou melhor e se manteve à frente no placar durante todo o primeiro período de jogo. No intervalo o placar marcava 19 a 12. Na sequência da partida, a equipe da Grande São Paulo tentou a reação, chegou a empatar, mas no final, o time catarinense levou a melhor: 30 a 29. O armador esquerdo Iago foi eleito o melhor jogador da partida.
Na segunda rodada, o Manauense AD tenta o primeiro resultado positivo diante do Corinthians/Vegus/Aciseg, às 18h, e o Pinheiros mede forças com os catarinenses do ADI/Aceu/Univali/Slice/FMEL/Itajaí (SP), às 20h. Os jogos serão transmitidos nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo de gratuita da TV NSports.

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