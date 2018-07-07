Pilotos capixabas fazem bonito nas primeiras horas do Rental Kart

O time capixaba começou muito bem no Rental Kart 2018, disputado no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo, maior palco do automobilismo brasileiro. Nas primeiras horas da disputa que acontece durante 24 horas, os pilotos capixabas terminaram em primeiro lugar até a bandeira vermelha, que forçou uma paralisação da prova em decorrência de um atropelamento nos boxes.

A equipe Capixaba Kart Team participa do Rental Kart, em Interlagos Crédito: Divulgação

O "Capixaba Kart Team", é formada por pilotos e mecânicos do Estado: Ângelo Gabriel, atual campeão estadual de kart na categoria F 400 Cup, Ariel Varella, Relmo Serafim, e Pedro Bica, pilotos da equipe GS MotorSport, Caio Cunha Miguel, Márcio Eduardo Pereira e Luiz Gustavo Tardin, pilotos da equipe GTM Racing Mercedes-Benz, Tiago Palazzo, campeão brasileiro de kart e piloto da Fernandes Competições, além de Felipe Simôr e Matheus Gonçalves, pilotos de alto rendimento no kart indoor.

LARGADA

Na tomada de tempo, o piloto Caio Cunha Miguel fez o 25º tempo entre os 56 pilotos do grid, ficando apenas nove décimos do pole position. Após cerca de 50 minutos de prova, o piloto entregou o kart para Relmo Serafim na 14 colocação. Na sequência, o time capixaba seguiu galgando posições, e na troca seguinte, já ocupava o décimo com o piloto Angelo Gabriel.

Por sua vez, o piloto mostrou ótimo desempenho e alcançou o primeiro lugar da prova. Ele manteve a posição até o momento da troca para o piloto Tiago Palazzo, que por sua vez manteve o posto até a interrupção da corrida. No retorno, já com Eder Melhorim, o ES seguiu na dianteira.