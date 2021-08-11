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Em São Paulo

Piloto capixaba vence prova da  Império Endurance Brasil em interlagos

Com quatro horas de duração e 128 voltas, a etapa vivida em Interlagos marcou a primeira vitória do capixaba Hugo Cibien na categoria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2021 às 16:18

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 16:18

Velocidade
O capixaba Hug Cibien venceu a prova da Império no templo de Interlagos, em São Paulo Crédito: Divulgação
A quarta etapa do Império Endurance Brasil, realizada com as 4 Horas de Interlagos, teve um feito inédito na temporada 2021. Mesmo largando em 4° lugar, o piloto capixaba Hugo Cibien, subiu três posições e na 20° volta já brigava pelo 1° lugar.

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Com quatro horas de duração e 128 voltas, a etapa vivida em Interlagos marcou a primeira vitória do capixaba na Império. “Foi uma disputa intensa até quase o fim do meu stint quando entreguei o carro em primeiro lugar e mantivemos a posição até o fim”, relembra Hugo.
Como esta é uma prova de longa duração e muito velocidade, é a categoria mais rápida a correr no Brasil, Hugo ainda ressalta que o maior desafio dessa etapa foi o seu próprio carro.
“Nosso carro estava mais lento que os demais em velocidade de reta e longe do acerto ideal. Trabalhamos até o último minuto do warm up em acerto de chassis e correção de um problema na parte elétrica, mas mesmo assim não ficou satisfatório, então a pilotagem teve que ser muito agressiva, o tempo todo, para tentar compensar de alguma forma a falta de performance, o que é um risco, pois aumenta o risco de quebras, já que temos que pensar na longevidade da máquina numa prova de longa duração”, completa o Piloto.
Interlagos, no Brasil, é a pista mais badalada pela quantidade de eventos internacionais e nacionais que recebe e já recebeu, como a Formula 1 e o Mundial de Endurance, por exemplo. E mesmo com as mudanças feitas no carro, e as dificuldades encontradas no dia da corrida, o piloto capixaba ressalta a importância e o impacto que é vencer em Interlagos. “É o templo brasileiro, tem um gostinho muito especial ganhar lá. Foi muito bom”, afirma Hugo Cibien.
A próxima etapa do Império Endurance Brasil será disputada no dia 04 de setembro, no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, São Paulo. Restam quatro etapas em 2021 no campeonato e a corrida da última sexta-feira, marcou a metade da temporada e história de Hugo. “Agora temos que nos concentrar em melhorar o carro, e vou continuar com as rotinas de treinos para manter esse ritmo e vencer também a próxima etapa”, ressalta o piloto capixaba.

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