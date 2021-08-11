Piloto capixaba vence prova da  Império Endurance Brasil em interlagos

O capixaba Hug Cibien venceu a prova da Império no templo de Interlagos, em São Paulo Crédito: Divulgação

A quarta etapa do Império Endurance Brasil, realizada com as 4 Horas de Interlagos, teve um feito inédito na temporada 2021. Mesmo largando em 4° lugar, o piloto capixaba Hugo Cibien, subiu três posições e na 20° volta já brigava pelo 1° lugar.

Com quatro horas de duração e 128 voltas, a etapa vivida em Interlagos marcou a primeira vitória do capixaba na Império. “Foi uma disputa intensa até quase o fim do meu stint quando entreguei o carro em primeiro lugar e mantivemos a posição até o fim”, relembra Hugo.

Como esta é uma prova de longa duração e muito velocidade, é a categoria mais rápida a correr no Brasil, Hugo ainda ressalta que o maior desafio dessa etapa foi o seu próprio carro.

“Nosso carro estava mais lento que os demais em velocidade de reta e longe do acerto ideal. Trabalhamos até o último minuto do warm up em acerto de chassis e correção de um problema na parte elétrica, mas mesmo assim não ficou satisfatório, então a pilotagem teve que ser muito agressiva, o tempo todo, para tentar compensar de alguma forma a falta de performance, o que é um risco, pois aumenta o risco de quebras, já que temos que pensar na longevidade da máquina numa prova de longa duração”, completa o Piloto.

Interlagos, no Brasil, é a pista mais badalada pela quantidade de eventos internacionais e nacionais que recebe e já recebeu, como a Formula 1 e o Mundial de Endurance, por exemplo. E mesmo com as mudanças feitas no carro, e as dificuldades encontradas no dia da corrida, o piloto capixaba ressalta a importância e o impacto que é vencer em Interlagos. “É o templo brasileiro, tem um gostinho muito especial ganhar lá. Foi muito bom”, afirma Hugo Cibien.