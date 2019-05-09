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Automobilismo

Piloto capixaba começa bem na disputa da Veloce Supercup

Hugo Cibien garantiu a segunda colocação geral do campeonato nas provas disputadas no Velopark

Publicado em 

08 mai 2019 às 23:52

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 23:52

O piloto capixaba Hugo Cibien segue representando o Estado no Sul do país. Ele ficou em segundo lugar na segunda etapa das competições da nova temporada da Veloce Supercup. As disputas aconteceram no último fim de semana, no autódromo do Velopark. O campeonato este ano terá 6 etapas distribuídas até dezembro pelos autódromos do Rio Grande do Sul, totalizando 24 corridas.
Hugo Cibien é o representante capixaba na Veloce Supercup Crédito: Divulgação
Os resultados foram favoráveis para Cibien. Das quatro corridas, no primeiro dia ele manteve a 2ª e 4ª posição e no segundo dia, 1ª e 5ª. As corridas pontuam individualmente para o campeonato e a soma dos resultados garantiram no placar geral o 2º lugar para o piloto capixaba.
“Com a chuva no sábado, o circuito estava totalmente molhado e a disputa pela primeira posição foi intensa. Cruzei a linha de chegada a centésimos do primeiro colocado. Com os trechos mais secos na segunda corrida, os pneus de chuva esquentam muito nessas condições. No domingo também foi desafiador, pois começou a chover no meio da prova e estávamos de pneus slicks (lisos). O resultado foi bom, consegui ficar em segundo na etapa e no campeonato”, comenta Cibien.
As expectativas do piloto para este ano são ainda maiores. "No campeonato de 2018, minha expectativa era andar entre os líderes na categoria PRO, o que foi cumprido com o 3º lugar geral. Agora é brigar pelo título de 2019 e até agora os resultados seguem positivos.”
O formato do evento é parecido com a Sprint Race, Formula Inter e Porsche Cup, onde os carros ficam juntos e o equipamento é igual para todo mundo. Não existem equipes espalhadas pelo Brasil.
O grid continua forte com pilotos que já andam na categoria há cinco anos ou mais, e com pilotos provenientes de outras categorias de fórmula GT, Turismo, Stock Car, entre outras. Cibien disputará novamente com campeões de outras categorias como Rafael Derani, campeão brasileiro de GT3 a bordo de uma Ferrari.
Dessa vez, junto com Cibien que correrá novamente na categoria PRO, mais dois capixabas deverão participar do campeonato na categoria AMA, Luiz Gustavo Berriel e Leonardo Zucarato.

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