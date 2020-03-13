Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Automobilismo

Piloto capixaba busca o título de etapa do Veloce Supercup

Hugo Cibien vai encarar a pista do Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel-PR, entre as feras da categoria Protótipos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 19:03

Publicado em 13 de Março de 2020 às 19:03

Veloce Supercup chega a Cascavel-PR Crédito: Veloce Supercup/Divulgação
A Veloce Supercup desembarca em Cascavel-PR neste fim de semana em Cascavel-PR. Mais de 30 pilotos estarão em ação na pista do Autódromo Zilmar Beux, entre eles o capixaba Hugo Cibien, 37 anos. Único representante do Estado na prova, ele vai competir na categoria Protótipos, que utiliza carros fabricados especificamente para competição.
Esta será a segunda, de sete etapas da temporada 2020. O Autódromo Internacional de Cascavel possui 3.058 metros de extensão com oito curvas de media-velocidade, considerado um dos mais desafiadores do Brasil. Hugo está ansioso para o desafio.

Veja Também

Recomeço: Larissa e Lili encaram novo desafio no vôlei de praia

Capacidade de público do Kleber Andrade pode aumentar em 2020

"É uma pista nova para os carros, portanto temos pouco tempo para perceber seu comportamento. Eu nunca andei em Cascavel, portanto quem já andou de outras categorias lá como o Sarin Carlesso que andou de Superbike lá ou o Leonardo Yoshii ou o próprio Rafael Derani, tem alguma vantagem", afirmou.
o piloto capixaba Hugo Cibien está preparado para mais um desafio Crédito: Acervo Pessoal
Mesmo com vários eventos esportivos sendo cancelados pelo país por conta da pandemia de coronavírus, a etapa do Veloce Supercup está confirmada. Toda a estrutura da competição já está montada para as provas que acontecem neste sábado (14) e no domingo (15), sempre a partir das 13h.
O campeonato é organizado por Eduardo Homem de Mello, ex-piloto que competiu por mais de 25 anos em provas de automobilismo e acumulou mais de 100 vitórias na carreira. A próxima etapa acontece no autódromo de Tarumã, em Viamão-RS.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados