Piloto capixaba busca o título de etapa do Veloce Supercup

Veloce Supercup chega a Cascavel-PR Crédito: Veloce Supercup/Divulgação

A Veloce Supercup desembarca em Cascavel-PR neste fim de semana em Cascavel-PR. Mais de 30 pilotos estarão em ação na pista do Autódromo Zilmar Beux, entre eles o capixaba Hugo Cibien, 37 anos. Único representante do Estado na prova, ele vai competir na categoria Protótipos, que utiliza carros fabricados especificamente para competição.

Esta será a segunda, de sete etapas da temporada 2020. O Autódromo Internacional de Cascavel possui 3.058 metros de extensão com oito curvas de media-velocidade, considerado um dos mais desafiadores do Brasil. Hugo está ansioso para o desafio.

"É uma pista nova para os carros, portanto temos pouco tempo para perceber seu comportamento. Eu nunca andei em Cascavel, portanto quem já andou de outras categorias lá como o Sarin Carlesso que andou de Superbike lá ou o Leonardo Yoshii ou o próprio Rafael Derani, tem alguma vantagem", afirmou.

o piloto capixaba Hugo Cibien está preparado para mais um desafio Crédito: Acervo Pessoal

Mesmo com vários eventos esportivos sendo cancelados pelo país por conta da pandemia de coronavírus, a etapa do Veloce Supercup está confirmada. Toda a estrutura da competição já está montada para as provas que acontecem neste sábado (14) e no domingo (15), sempre a partir das 13h.