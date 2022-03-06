Phytoervas 4Z vence na estreia da temporada 2022 de vela oceânica

O barco Phytoervas 4Z abriu a temporada 2022 da vela oceânica com vitória neste sábado (5), no Guarujá (SP). A equipe paulista venceu a primeira etapa da Copa ICS: a Regata Volta Ilha das Cabras no tempo corrigido na classe ORC e também foi o Fita-Azul, prêmio dado ao barco que cruzar a linha de chegada em primeiro.

O veleiro S40 comandado por Marcelo Bellotti fez o percurso no litoral sul em 2 horas, 54 minutos e 51 segundos. A prova teve ao todo 20 milhas náuticas e 10 nós de média de vento. A segunda colocação ficou com o Asbar IV (Jonas Penteado) e a terceira como o Inaê Amstel Ultra (Bayard Neto).

O time optou por fazer sua estreia na temporada apenas em março e usou a Copa ICS também para fazer uma integração com os colaboradores da Phytoervas, patrocinadora oficial da tripulação.

- Estreamos com o pé direito! A gente vem se dedicando bastante para conseguir os resultados e a temporada promete. Estamos felizes pelo nível técnico das regatas, ainda mais agora com a chegada de mais S40 na raia, como foi agora com o Inaê. Agradecemos a parceria com a patrocinadora Phytoervas, que foi renovada no início do ano - explicou Marcelo Bellotti, comandante do Phytoervas 4Z.

O dia de sol e vento de média intensidade permitiu ao Phytoervas 4Z testar as manobras e mostrar que está pronto para brigar por grandes campeonatos nesta temporada. O time conta com 16 integrantes.

- Foi um dia impecável. Apesar de a regata ser de percurso, a comissão montou um percurso de barla-sota, antes de contornar a Ilha das Cabras. Foi sensacional, o barco andou mais de 7 milhas até no contra-vento e um pouco mais no popa! Vencemos o Asbar por apenas um segundo no tempo corrigido, o que deixou a gente mais feliz ainda - disse Marcelo Sansone, tripulante do Phytoervas 4Z.

O barco Phytoervas 4Z terá pela frente a primeira etapa da Copa Mitsubishi, com regatas entre os dias 12 e 13 e os dias 19 e 20 de março, em Ilhabela (SP).Inaê estreia novo barco

O Inaê Soto Amstel Ultra fez o tradicional batismo do seu novo barco S40 neste sábado (5). A equipe santista adquiriu o veleiro Crioula, um dos mais vitoriosos da modalidade no país.

A estreia foi aprovada pela tripulação, que ficou em terceiro lugar na classe ORC, fazendo percurso em um pouco mais de três horas. O vencedor no handicap e no Fita-Azul (primeiro a cruzar a linha) foi o Phytoervas 4Z.

De cara nova, a tripulação sentiu a mudança drástica de velocidade e na maneira de tocar o barco na prova de 20 milhas náuticas. Até fevereiro do ano passado, o Inaê Amstel Ultra corria com um First 40.7, um veleiro cruiser race, bem diferente das máquinas de regatas planadoras como os S40.

- O barco é arisco e a gente precisa treinar ainda mais! Na regata, percebemos que há uma série de regulagens que necessitam ser feitas para um melhor desempenho. O controle do barco planante tem um outro timing, o que vamos aprimorar nas competições e treinamento! O veleiro é top e tenho certeza de que em pouco tempo vamos fazer bonito nas raias do país - explicou Bayard Neto, comandante do Inaê Soto Amstel Ultra.

Após a regata, a equipe de Bayard Neto se reuniu no Píer 27 para fazer o ritual de mudança de nome, com os pedidos de proteção aos deuses do mar e do vento, bem como a tradicional quebra de champagne (no caso uma garrafa de Amstel Ultra) no casco do veleiro.