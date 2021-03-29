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Pesados se destacam, e Brasil encerra o Grand Slam de Tbilisi de judô com quatro medalhas

Com o ouro de Maria Portela conquistado no sábado e as três medalhas deste domingo, judô brasileiro fica em sexto lugar no quadro geral de medalhas do Grand Slam na Geórgia
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Publicado em 29 de Março de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 15:00
Crédito: Rafael Silva faturou a prata, enquanto Maria Suelen Altheman e Beatriz Souza levaram bronze (Bernardo Seabra/CBJ
Depois de Maria Portela (70kg) garantir o ouro no sábado, o judô brasileiro voltou ao pódio do Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia, no domingo, com seu trio de pesos pesados. No masculino, Rafael Silva, o Baby, ficou com a medalha de prata, parando apenas na final diante do georgiano Gela Zaalishvili. Entre as mulheres, Maria Suelen Altheman e Beatriz Souza, que travam uma disputa acirrada para decidir quem representará o Brasil nos Jogos de Tóquio, garantiram uma dobradinha no pódio vencendo Yan Wang, da China, e Raz HErshko, de Israel, respectivamente, nas lutas pelos bronzes do +78kg.
Atual número 10 do mundo, Baby chegou à Tbilisi como cabeça-de-chave número um do torneio e teve ótimo desempenho nas preliminares. Jogou e imobilizou Shockruh Bakhtiyorov, do Uzbequistão, nas oitavas-de-final, e não deu chances ao Georgiano Saba Inaneishvili, projetando o adversários duas vezes para anotar dois waza-ari (ippon).
Na semifinal, encarou um adversário mais experiente, o cubano Andy Granda, que ofereceu uma luta mais equilibrada com o gigante brasileiro. Mais agressivo e melhor na disputa de pegada, Rafael Silva forçou três punições a Granda, levou duas, e se garantiu na decisão com Gela Zaalishvili, jovem promessa da Geórgia, campeão mundial júnior e ouro no Grand Slam de Tel Aviv neste ano.
Em luta apertada, o georgiano conteve os ataques do brasileiro e conseguiu a projeção por ippon no golden score para ficar com o ouro em casa.
A medalha de prata dá a Rafael Silva mais 700 pontos no ranking mundial. Ele disputa a vaga olímpica com David Moura, que não lutou na Geórgia. Ambos estarão no Grand Slam de Antalya, na Turquia, no próximo domingo.Dobradinha de bronze no pesado feminino
O Brasil fez bonito também no pesado feminino, com Beatriz Souza e Maria Suelen Altheman garantindo uma dobradinha de bronze no pódio da categoria. A prata ficou com a portuguesa Rochele Nunes e o ouro ficou com a chinesa Shiyan Xu, que venceu as duas brasileiras - Bia na semifinal e Suelen nas quartas.
Na primeira disputa de bronze, Bia superou a israelense Raz Hershko, por ippon. Em seguida, Maria Suelen superou a gigante chinesa Yan Wang nas punições.
Nas preliminares, Beatriz venceu Anzhela Gasparian, da Rússia, e Yelysaveta Kalanina, da Ucrânia. Já Suelen, passou por Nazgul Maratona, do Cazaquistão, e também superou Kalanina, na repescagem.
O Brasil ainda teve Rafael Macedo (90kg) e Leonardo Gonçalves (100kg) no tatame Georgiano neste domingo. Macedo parou em Shermulhammad, do Uzbequistão, na primeira rodada. Léo venceu Koffi Kreme Kobena, da Costa do Marfim, mas não passou pelo uzbeque Turoboyev, nas oitavas.
A Seleção Brasileira de judô seguirá diretamente para a Turquia, onde disputarão o Grand Slam de Antalya, a partir da próxima sexta-feira. Nessa etapa, o Brasil terá Eric Takabatake (60kg), Daniel Cargnin (66kg), Willian Lima (66kg) e David Moura (+100kg), ao lado daqueles que lutaram em Tbilisi.RESULTADOS FINAIS
OuroMaria Portela (70kg)
PrataRafael Silva (+100kg)
BronzeBeatriz Souza (+78kg)Maria Suelen Altheman (+78kg)
5º lugarLarissa Pimenta (52kg)
7º lugarKetelyn Nascimento (57kg)Ketleyn Quadros (63kg)

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