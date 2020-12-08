Personalidades do boxe brasileiro recebem homenagem hoje em SP

Crédito: Silvio Luiz/@CowboySL

Com uma vida que se mistura ao boxe, o jornalista Newton Campos e o árbitro internacional de boxe Antônio Bernardo Soares receberão nesta terça-feira (8), às 19h, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, o título de Cidadãos Paulistanos. O prêmio será concedido pelas mãos do ex-pugilista e vereador reeleito da cidade de São Paulo, Xexéu Tripoli.

Newton Campos, hoje com 95 anos, é natural de São Carlos e atuou no jornalismo esportivo desde os anos de 1940. Trabalhou no jornal "A Gazeta Esportiva" durante 38 anos como editor de boxe. Fez inúmeras reportagens dentro e fora do país, além de ter passagem por diversas emissoras de TV como comentarista da modalidade.

O jornalista é fundador da Federação Sul-Americana de Boxe Profissional e foi o único repórter brasileiro presente no histórico combate entre Muhammad Ali e George Foreman, no Zaire, em 1974.

Natural de Itu, Antônio Bernardo Soares está com 80 anos, sendo 50 dedicados à arbitragem. É apontado como o árbitro do boxe com maior número de lutas no currículo no mundo, com mais de sete mil combates profissionais mediados no Brasil e no exterior.

Bernardo é responsável pela criação do Conselho Nacional de Boxe Feminino e Masculino (CBN), entidade responsável por dar um grande impulso ao esporte, promovendo programação de lutas e abrindo as portas para vários atletas.