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Personalidades do boxe brasileiro recebem homenagem hoje em SP

O jornalista Newton Campos, 95 anos, e o árbitro internacional Antônio Bernardo Soares, 80, receberão nesta terça (8) o título de Cidadãos Paulistanos na Câmara Municipal de SP...

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 15:19
Crédito: Silvio Luiz/@CowboySL
Com uma vida que se mistura ao boxe, o jornalista Newton Campos e o árbitro internacional de boxe Antônio Bernardo Soares receberão nesta terça-feira (8), às 19h, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, o título de Cidadãos Paulistanos. O prêmio será concedido pelas mãos do ex-pugilista e vereador reeleito da cidade de São Paulo, Xexéu Tripoli.
Newton Campos, hoje com 95 anos, é natural de São Carlos e atuou no jornalismo esportivo desde os anos de 1940. Trabalhou no jornal "A Gazeta Esportiva" durante 38 anos como editor de boxe. Fez inúmeras reportagens dentro e fora do país, além de ter passagem por diversas emissoras de TV como comentarista da modalidade.
O jornalista é fundador da Federação Sul-Americana de Boxe Profissional e foi o único repórter brasileiro presente no histórico combate entre Muhammad Ali e George Foreman, no Zaire, em 1974.
Natural de Itu, Antônio Bernardo Soares está com 80 anos, sendo 50 dedicados à arbitragem. É apontado como o árbitro do boxe com maior número de lutas no currículo no mundo, com mais de sete mil combates profissionais mediados no Brasil e no exterior.
Bernardo é responsável pela criação do Conselho Nacional de Boxe Feminino e Masculino (CBN), entidade responsável por dar um grande impulso ao esporte, promovendo programação de lutas e abrindo as portas para vários atletas.
- Newton Campos e Antônio Bernardo Soares nunca foram lutadores, mas fizeram parte ativamente de muitas das conquistas do boxe brasileiro por muitas décadas - diz Xexéu Tripoli, atleta de boxe por mais de 30 anos e que treinou nomes como Miguel de Oliveira, Paco Garcia e Maguila, entre outros.

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