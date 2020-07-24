Perdas, ganhos e interrogações: como adiamento dos Jogos impacta o Brasil

Crédito: Ricardo bufolin/CBG

No dia em que os Jogos Olímpicos de Tóquio deveriam ser oficialmente abertos, nesta sexta-feira, com a delegação brasileira reunida para uma moderna cerimônia de abertura, os atletas acordaram em diferentes partes do mundo e cercados de dúvidas sobre o que será de suas carreiras.

A pandemia do Covid-19 virou do avesso a preparação feita minuciosamente nos último quatro anos. O decorrer dos meses desde o anúncio do adiamento, em março, não trouxe até agora respostas claras sobre como será o evento.

Nem sequer está garantida a realização da Olimpíada, entre 23 de julho a 8 de agosto de 2021, e da Paralimpíada, entre 24 de agosto e 5 de setembro de 2021. Mas a eficácia de diversas nações comprometidas com uma política sanitária agressiva e a velocidade sem precedentes de estudos sobre uma vacina enchem o universo olímpico de esperanças.

O contexto é favorável para o Comitê Olímpico do Brasil (COB) intensificar o trabalho. A entidade, que anunciou o aporte de R$ 120 milhões do orçamento ordinário de 2020 às confederações em meio à pandemia, lida com metas no curto prazo, afinal é difícil prever como os atletas, tanto os daqui quanto os de fora, reagirão ao contexto, que trouxe consequências físicas e emocionais.

– Estamos acompanhando todas as ações e as monitorando para identificar qualquer necessidade específica. Todas as nossas atenções são voltadas para que consigamos retomar nossas atividades com segurança, dosando a carga de treinos e evitando riscos de lesões. É importante entender que todas as ações são complementares e serão ampliadas aos poucos e dentro do possível, ainda em ambiente de pandemia – disse Jorge Bichara, diretor de esportes do COB.

Embora seja comum pensar que o impacto do adiamento é igualmente negativo para todos os países, a situação do Brasil preocupa, devido aos atrasos em relação ao mundo no controle da pandemia. Modalidades coletivas, de combate e aquelas que dependem de aparelhos sofreram os maiores impactos com o distanciamento social.

O caso da ginástica artística é um dos mais delicados. Se risco de lesões já assombra os esportistas em condições normais, a situação se agrava após quatro meses sem a execução de séries com alto grau de dificuldade. O grupo realizou treinos online nos últimos meses, com exercícios preventivos.– Planejamos um retorno gradativo. Neste momento, nosso objetivo é alcançar uma melhora física. Estamos realizando uma bateria de testes. Eles nos dão parâmetros que nos ajudam a entender o momento de cada um, e cada qual será devidamente respeitado, é claro – explica Marcos Goto, Coordenador da Seleção de ginástica artística Masculina, que está em Portugal, onde algumas modalidades realizam um período de treinamentos.

Por outro lado, dois nomes cotados ao pódio em Tóquio, caso apresentem suas melhores condições físicas, ganharam tempo valioso de recuperação de lesões: Arthur Nory, bronze no solo na Rio-2016 e campeão mundial na barra fixa em 2019, se recupera de uma artroscopia no ombro esquerdo. Se não fosse a pandemia, ele corria o risco de competir no sacrifício. Já Rebeca Andrade, uma das ginastas mais completas da atualidade, passou por três cirurgias no joelho direto nos últimos anos e ainda não garantiu aga. Com o adiamento, ganhou tempo para recuperar a forma e lutar pela classificação no ano que vem.

– É um momento bom para retornar a treinar e a cabeça continua com o mesmo objetivo. A sensação é de começar tudo de novo em busca de um sonho. Espero que agora a gente possa voltar com tudo todos os dias treinando – afirmou Ana Marcela Cunha, da maratona aquática, que passou três meses sem ir para a água.

O atletismo deve se juntar ao grupo que está na Europa em breve, depois de algumas situações curiosas. Quarto colocado no arremesso de peso no Campeonato Mundial de 2019, Darlan Romani treinou nos últimos meses em um CT improvisado que montou ao lado de casa, em Bragança Paulista (SP). Ele sabe que o pódio olímpico se tornou uma missão ainda mais difícil.

Entre os coletivos cotados ao pódio, o vôlei parou no tempo. O ano de 2020 terminará sem que tenha ocorrido nenhum treinamento das Seleções masculina, que encerrou 2019 nas alturas, com o ouro na Copa do Mundo, e feminina. O mesmo vale para basquete e handebol, mas nesses casos já não havia favoritismo verde e amarelo.

O ciclista Henrique Avancini, vice-líder do ranking mundial de mountain bike, manteve-se ativo em Petrópolis (RJ). Os surfistas campeões mundiais Gabriel Medina, em Maresias, e Italo Ferreira, em Baía Formosa (RN), também não tiveram problemas para treinar. O mesa-tenista Hugo Calderano, sexto do mundo, se beneficia do fato de morar em um país bem-sucedido no controle da pandemia, a Alemanha, e já compete a todo vapor.

O COB não torna pública sua meta para Tóquio, mas os dirigentes acreditam que é possível superar o recorde de 19 medalhas conquistadas nos Jogos do Rio, em 2016. A entrada de skate, surfe e caratê, esportes em que o Brasil ocupa as primeiras posições em seus ranking, no programa olímpico é um dos fatores que tornam o plano viável.