Pequim registra recorde de casos de Covid-19 a poucos dias do início das Olimpíadas de Inverno

A poucos dias do início dos Jogos Olímpicos de Inverno, que tem sua cerimônia de abertura marcada para a próxima sexta-feira, a cidade de Pequim, na China, registrou o maior número de casos da Covid-19 desde junho de 2020. Ao todo, 20 novos casos foram divulgados pelo governo local no último domingo.
Apesar de a cerimônia oficial das Olimpíadas de Inverno ser apenas na sexta-feira, o primeiro dia de competições será já na quarta-feira, com disputas no curling e também no esqui, modalidade que o Brasil estreia na quinta-feira. Os porta-bandeiras brasileiros serão Edson Bindilatti e Jaqueline Mourão.