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Pequim registra recorde de casos de Covid-19 a poucos dias do início das Olimpíadas de Inverno

Ao todo 20 novos casos da doença foram registrados, maior número desde junho de 2020, após o início da pandemia. Bolha sanitária criada na cidade é a maior do mundo...
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Publicado em 

31 jan 2022 às 18:15

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 18:15

A poucos dias do início dos Jogos Olímpicos de Inverno, que tem sua cerimônia de abertura marcada para a próxima sexta-feira, a cidade de Pequim, na China, registrou o maior número de casos da Covid-19 desde junho de 2020. Ao todo, 20 novos casos foram divulgados pelo governo local no último domingo.
Apesar de a cerimônia oficial das Olimpíadas de Inverno ser apenas na sexta-feira, o primeiro dia de competições será já na quarta-feira, com disputas no curling e também no esqui, modalidade que o Brasil estreia na quinta-feira. Os porta-bandeiras brasileiros serão Edson Bindilatti e Jaqueline Mourão.
Crédito: DisseminaçãodavarianteômicrontemaumentadocasosdaCovid-19emPequim(Foto:FABRICECOFFRINI/AFP

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