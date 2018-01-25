Pequenos craques: 'mundo mágico' da vela conquista crianças capixabas

Em vez de esportes tradicionais, como o futebol, crianças e adolescentes de Vitória, capital do Espírito Santo, têm a oportunidade de aprender a prática da vela. No litoral capixaba são os pequenos "barquinhos" que dão o tom do aprendizado. "Cambar é jogar o leme para o lado da vela, aí a vela passa e você tem que pular para o outro lado", conta Henrique Rezende Huber, de 14 anos.

Vela capixaba conquista jovens atletas Crédito: Marcelo Prest

"No vento, na vela, nos outros barcos que estão ao seu redor, você tem que prestar atenção em tudo, para você poder ir bem", fala João Ammar, de 13 anos. O encontro com o mar faz parte diariamente da vida de 12 atletas do Iate Clube do ES. O espaço atende crianças que cultivam o sonho de se tornarem grandes velejadores da modalidade. E os frutos do trabalho especializado da equipe de técnicos com seus alunos já começam a ser colhidos.

De acordo com o treinador da classe optimist, que reúne meninos e meninas de 7 a 15 anos, Gabriel Firme, não existe idade mínima para uma criança ser introduzida no esporte. As aulas são divididas por turmas para que valores diferentes venham ser transmitidos para os aprendizes. Os treinos são divididos em cinco classes: iniciante, intermediário, avançado, estreante e veterano.

Meninos conseguiram boas marcas no último campeonato brasileiro Crédito: Marcelo Prest

O começo de qualquer um deles é apenas por diversão, para aprender cada técnica de forma minuciosa, para entender a importância da preservação ambiental. Apenas na classe estreante que eles iniciam o processo para participar de campeonatos. E, apenas na veterano, eles vão correr torneios internacionais, que são de alto rendimento. Mas para isso, eles precisam de um período de preparação longo, ou seja, quanto mais cedo chegar, melhor, explicou o técnico.

Apontado como sendo uma grata promessa da vela capixaba, Henrique Rezende Huber guiou seu barco pela primeira vez logo aos sete anos. Na última edição do Campeonato Brasileiro, que foi sediado em Salvador, na Bahia, ele ficou na 4ª posição ao competir contra os melhores atletas do Brasil no mirim. Fã declarado do multicampeão Robert Scheidt, duas vezes medalhista olímpico, Henrique afirma que hoje não consegue viver longe da água.

Amo chegar aqui para treinar, para conversar com os amigos. A vela me diverte e, além disso, também ajuda minha saúde. Mas minha meta é treinar bastante na optimist para quando eu ficar mais forte poder ir para a classe laser. Me inspiro no Robert Scheidt porque ele sempre atropela todos os adversários e é um cara que entra para ganhar em todas as regatas. Gosto da ousadia que ele tem, concluiu.

Evolução vem com treinamento

O barquinho, de 2,34m de comprimento, que alguns praticantes definem como o besouro das águas, pelo fato de sua movimentação não ser tão precisa, aparentemente é fácil de tocar e oferece a segurança necessária para os pequenos na água. Mesmo assim, todos as crianças só podem entrar no mar com colete salva vidas.

José Henrique Scardua, de 14 anos, é um dos alunos do Iate Clube. Participa há pouco mais de um ano e vem demonstrando evolução no esporte. Nas primeiras competições que disputou, não foi bem, mas a garra que demonstrou durante os treinos o fizeram melhorar as próprias marcas.