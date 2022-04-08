Pentacampeão do IronMan fará 'treinão' na Ciclovia São Paulo

Pentacampeão do Ironman, o triatleta Santiago Ascenço estará neste sábado, às 8h, na Ciclovia São Paulo dando um treinão e dividindo seu conhecimento com o público. O atleta, que é responsável por uma das assessorias de treino mais famosas do Brasil, aceitou o convite da Positive Brands, gigante e pioneira do ramo de produtos à base de plantas, que inaugurou nesta semana sua loja conceito no point do ciclismo paulistano, na altura da estação da Vila Olímpia da CPTM.

Além do treinão com o triatleta Santiago Ascenço, serão realizadas atividades especiais com crianças, como um minicircuito de bike, oficina de páscoa e recreação. Ainda estão previstas a presença de DJ, distribuição de brindes e a realização de massagem no local.

A iniciativa da Positive Brands visa reforçar junto aos milhares de esportistas que utilizam a instalação esportiva, que margeia o Rio Pinheiros, a sua linha especial: Plant Power Superfoods. Dedicados à quem pratica algum tipo de atividade física, os produtos são o isotônico 100% natural e orgânico Jungle e o suplemento à base de café Ultracoffee. Ambos são plant-based, não levam nenhum aditivo artificial em sua composição e, por isso, alinham desempenho e saúde.

O novo espaço, instalado em um container, com terraço com vista para a cidade e um espaço instagramável, será ponto fundamental da comunicação das marcas em São Paulo. E também reforça o crescimento e a expansão da Positive Brands no mercado brasileiro. Depois de ter dobrado de tamanho em 2021, a foodtech projeta crescer 40% neste ano e tem na prática esportiva, amadora ou de alto rendimento, uma de suas principais plataformas.

- Houve um aumento grande no Brasil, e no mundo, na busca por opções mais saudáveis. E nada mais importante que aliar a prática esportiva à uma alimentação de qualidade. Quando começamos, lá atrás, nosso público era formado por veganos e intolerantes a lactose, consumidores com algum tipo de restrição alimentar. Hoje atendemos a pessoas que querem uma opção mais saudável, sem aditivos químicos. Querem comida de verdade, nutrientes de verdade - afirma Rodrigo Carvalho, um dos fundadores da Positive Brands, que também é dona da famosa “A Tal da Castanha”, principal nome brasileiro de leites vegetais.

Sobre Jungle e Ultracoffee, que serão a cara da companhia na principal ciclovia de São Paulo, a expectativa é que cada vez mais pessoas percebam o valor agregado dos produtos.

- Percebemos que quem consome um isotônico são atletas e, mesmo assim, as marcas eram repletas de açúcar, corante e aroma artificial. Química pura. Vimos a oportunidade e lançamos Jungle, feita com suco de frutas, tapioca e água de coco. Com Ultracoffee, a mesma coisa. O produto é feito apenas com ingredientes naturais e possui a maior quantidade de cafeína por dose do mercado. Entregamos o máximo de performance e qualidade com a menor quantidade de ingredientes possível. É nossa filosofia de pureza e simplicidade - finalizou o executivo.

Inaugurado na última quinta-feira, o espaço tem 30m2 e oferece aos ciclistas os três sabores de Jungle (Uva, Laranja e Morango com Limão) e uma variedade de cafés. Além de bebidas feitas com os dois sabores Ultracoffee (Capuccino e Chocolate) a loja trará as variedades da sócia e gigante dos cafés Três Corações. Assessórios e roupas para a prática esportiva também serão comercializados no local.