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Pentacampeão do IronMan fará 'treinão' na Ciclovia São Paulo

Santiago Ascenço, um dos maiores nomes da história do triatlo brasileiro, aceitou convite de brasileira Positive Brands, marca pioneira no país em produtos à base de plantas
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LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 14:18

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 14:18

Pentacampeão do Ironman, o triatleta Santiago Ascenço estará neste sábado, às 8h, na Ciclovia São Paulo dando um treinão e dividindo seu conhecimento com o público. O atleta, que é responsável por uma das assessorias de treino mais famosas do Brasil, aceitou o convite da Positive Brands, gigante e pioneira do ramo de produtos à base de plantas, que inaugurou nesta semana sua loja conceito no point do ciclismo paulistano, na altura da estação da Vila Olímpia da CPTM.
Além do treinão com o triatleta Santiago Ascenço, serão realizadas atividades especiais com crianças, como um minicircuito de bike, oficina de páscoa e recreação. Ainda estão previstas a presença de DJ, distribuição de brindes e a realização de massagem no local.
A iniciativa da Positive Brands visa reforçar junto aos milhares de esportistas que utilizam a instalação esportiva, que margeia o Rio Pinheiros, a sua linha especial: Plant Power Superfoods. Dedicados à quem pratica algum tipo de atividade física, os produtos são o isotônico 100% natural e orgânico Jungle e o suplemento à base de café Ultracoffee. Ambos são plant-based, não levam nenhum aditivo artificial em sua composição e, por isso, alinham desempenho e saúde.
O novo espaço, instalado em um container, com terraço com vista para a cidade e um espaço instagramável, será ponto fundamental da comunicação das marcas em São Paulo. E também reforça o crescimento e a expansão da Positive Brands no mercado brasileiro. Depois de ter dobrado de tamanho em 2021, a foodtech projeta crescer 40% neste ano e tem na prática esportiva, amadora ou de alto rendimento, uma de suas principais plataformas.
- Houve um aumento grande no Brasil, e no mundo, na busca por opções mais saudáveis. E nada mais importante que aliar a prática esportiva à uma alimentação de qualidade. Quando começamos, lá atrás, nosso público era formado por veganos e intolerantes a lactose, consumidores com algum tipo de restrição alimentar. Hoje atendemos a pessoas que querem uma opção mais saudável, sem aditivos químicos. Querem comida de verdade, nutrientes de verdade - afirma Rodrigo Carvalho, um dos fundadores da Positive Brands, que também é dona da famosa “A Tal da Castanha”, principal nome brasileiro de leites vegetais.
Sobre Jungle e Ultracoffee, que serão a cara da companhia na principal ciclovia de São Paulo, a expectativa é que cada vez mais pessoas percebam o valor agregado dos produtos.
- Percebemos que quem consome um isotônico são atletas e, mesmo assim, as marcas eram repletas de açúcar, corante e aroma artificial. Química pura. Vimos a oportunidade e lançamos Jungle, feita com suco de frutas, tapioca e água de coco. Com Ultracoffee, a mesma coisa. O produto é feito apenas com ingredientes naturais e possui a maior quantidade de cafeína por dose do mercado. Entregamos o máximo de performance e qualidade com a menor quantidade de ingredientes possível. É nossa filosofia de pureza e simplicidade - finalizou o executivo.
Inaugurado na última quinta-feira, o espaço tem 30m2 e oferece aos ciclistas os três sabores de Jungle (Uva, Laranja e Morango com Limão) e uma variedade de cafés. Além de bebidas feitas com os dois sabores Ultracoffee (Capuccino e Chocolate) a loja trará as variedades da sócia e gigante dos cafés Três Corações. Assessórios e roupas para a prática esportiva também serão comercializados no local.
Crédito: SantiagoAscençoéumdosmaioresnomesdahistóriadotriatlobrasileiro(Foto:SérgioHenrique

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