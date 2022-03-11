Pelo segundo ano seguido, Parque Olímpico será sede dos campeonatos Pan-Americanos de Ginástica

As Arenas Cariocas 1 e 2 do Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, serão palco, pelo segundo ano seguido, das principais competições continentais da ginástica em 2022.

A União Pan-Americana de Ginástica (UPAG) escolheu mais uma vez o Rio de Janeiro como sede dos Campeonatos Pan-Americanos de Ginástica Artística, de Ginástica Rítmica e de Ginástica de Trampolim. A novidade é que, paralelamente aos eventos das categorias principais, serão disputados os torneios juvenis. Os eventos terão presença de público e serão realizados entre 23 de junho e 17 de julho.Campeã olímpica animada

Medalha de ouro no salto e prata no individual geral na ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio 2021, Rebeca Andrade não escondeu a alegria com a realização do Pan-Americano na Cidade Maravilhosa.

-Ter uma competição importante como o Pan-Americano no Brasil é maravilhoso, além de ser sempre uma motivação a mais para a gente. Para mim, que fui recebida com tanto carinho aqui no Rio há mais de dez anos, que tenho a cidade como minha segunda casa, vai ser muito especial- disse a ginasta.

A campeã olímpica também falou sobre a oportunidade de voltar a competir diante dos torcedores brasileiros após as duas medalhas em Tóquio.

-Estou com muita saudade de competir diante do público. Todos nós estamos. Ainda estamos vivendo uma pandemia, claro, é preciso seguir se cuidando, mas ter a torcida de volta, o calor do público, entrar no ginásio e ver todo mundo nas arquibancadas vai ser muito bom. Só de pensar já fico ansiosa. Vai ser muito legal-animou-se Rebeca, que além do ouro no Japão foi campeã mundial no salto no ano passado, também no Japão.