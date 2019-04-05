Pela primeira vez, ES terá evento que vai reunir surfe e jiu-jitsu

Bruno Altoé, judoca capixaba Crédito: Arquivo pessoal

Embora um seja praticado no mar e outro no tatame, o jiu-jitsu e o surfe têm muito em comum. Geralmente, atletas que praticam umas das modalidades se dão bem com a outra. Isso porque vem desde o início do surfe no Brasil, lá nos anos 1970 no Rio de Janeiro, quando os estilos de vida dos praticantes das duas modalidades se interligavam. E neste fim de semana, pela primeira vez no Espírito Santo, um evento vai reunir as duas modalidades para seminários, conversas e práticas.

É o Surf & Jiu, que será realizado em uma pousada em Setibão, Guarapari, e contará com as presenças do lutador Ricardo Arona e do surfista Bruno Santos, referências nacionais nos seus referidos esportes. O judoca Bruno Altoé, que também curte surfar e também vai dar demonstrações de técnicas do jiu-jitsu, é quem está na organização do evento e ele conta como surgiu a ideia de trazer para cá essa junção esportiva.

"Na Indonésia, nos EUA, no México é comum eventos com essa união entre os dois esportes. E no Brasil eu tinha ido em um em Florianópolis e achei muito legal. Pensei em trazer para o Espírito Santo por acreditar que nós capixabas também podemos ser pioneiros, inovar. E o evento já é um sucesso, teremos gente de Brasília, Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Só por isso já demostrou que tem num apoio de fora e os capixabas também aderiram a ideia. E nosso pensamento e dar continuidade, porque vai ser um fim de semana de conversas, trocas de experiência e diversão", conta.

Bruno, que há cinco anos não perde uma luta de judô no Espírito Santo, tem diminuído um pouco a intensidade dos treinamentos para administrar outros campos em sua vida profissional. Hoje, com 27 anos e um currículo que soma um bicampeonato Panamericano, penta no Brasileiro, vice-campeão da Copa do Mundo e 3º lugar no Mundial por equipes, ele agrega outras atividades, porém também relacionadas ao esporte.

"Depois de um bom tempo me dedicando integralmente ao judô eu vi a necessidade de ter outras fontes de renda. Então eu não posso mais me dedicar aos treinos como eu fazia há alguns anos, de ficar mais de cinco horas por conta do judô, mas eu ainda concilio bem isso. Dou aula para crianças, estou envolvido em eventos, seminários, tudo relacionado ao esporte", disse o atleta que luta na categoria peso pesado (+100kg).