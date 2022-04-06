Pedro Scooby está entre finalistas de prêmio brasileiro de ondas grandes

O surfista Pedro Scooby, participante do BBB, está entre os finalistas do Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes. A organização anunciou nesta quarta-feira que o evento atingiu recorde de inscrições em 2022: foram 448 ondas inscritas de seis estados (Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo). O concurso também registrou um recorde de adesão do público feminino: mais de 75 participantes, entre os 144 surfistas profissionais e amadores. O prêmio reúne diversos registros das maiores e mais impressionantes ondas surfadas no litoral brasileiro, além de contar com a participação de alguns dos principais nomes do esporte hoje no país. A disputa pelo primeiro lugar em todas as oito categorias (Bodysurf, Kitesurf, Bodyboard Feminino, Bodyboard Masculino, Wipeout – Tombo – do Ano, Maior Onda do Ano, Onda do Ano Feminina e Onda do Ano Masculina) envolve outros grandes nomes dos esportes do mar, entre eles Lucas Chumbo, Michaela Fragonese, Michelle des Bouillons, Raquel Heckert e Sebastian Ribeiro.

A lista completa com todos os finalistas estará disponível nas redes sociais do prêmio até o fim do dia. Quem quiser conferir basta acessar o Instagram oficial do evento: @brasileirodeondasgrandes.

O corpo de jurados contou com os votos de lendas da modalidade. Destaques para o norte-americano Mike Stuart, considerado um dos maiores bodyboarders de todos os tempos, Guilherme Tâmega, bodyboarder sete vezes campeão mundial, o surfista Everaldo Pato Teixeira, um dos mais talentosos da categoria e pioneiro na modalidade freesurfer, o especialista em tubos Bruno Santo, e o famoso big rider Eraldo Gueiros. A premiação traz ainda mais visibilidade para o esporte, que passou a fazer parte das competições desde a última edição dos Jogos Olímpicos (Tóquio, 2021).

Os grandes vencedores da competição, que hoje pode ser comparada ao Oscar do Surfe nacional da temporada de 2022, serão conhecidos no próximo domingo, em cerimônia realizada em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Com apresentação da atriz Dani Suzuki, o evento contará com a presença de atletas e fãs do esporte. Ao todo, o Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes vai distribuir mais de R$ 55 mil em prêmios.

- Estamos muito orgulhosos dos resultados obtidos esse ano. Tivemos um recorde de inscrições, estamos vendo mais mulheres pedindo passagem em competições de ondas grandes e esse é o nosso maior objetivo, difundir cada vez mais uma modalidade que a cada ano se fortalece - afirmou Guilherme Braga, um dos idealizadores do projeto.

- Costumamos dizer que o mar é nosso terreno. Nada mais justo do que apoiarmos um projeto que tenha o mar como foco, especialmente quando ele traz a reboque o incentivo ao esporte e o cuidado com o ecossistema marinho, que esbarram diretamente em ações gerais sociais e de meio ambiente da agenda ESG da Ocyan - Já Nir Lander, vice-presidente de Pessoas & Gestão da Ocyan – patrocinador master do evento.