Pedro Scooby celebra tubo gigante em Nazaré. Veja o vídeo!

O surfista de ondas gigantes Pedro Scooby pegou na última segunda-feira a melhor onda do TUDOR Nazaré Surf Challenge, competição que aconteceu na Praia do Norte, em Nazaré (PT), e foi organizado pela WSL (Liga Mundial do Surf). Ele cravou a nota 9.50, o que garantiu a segunda colocação geral no campeonato, tanto no individual, quanto na modalidade de duplas. Para conquistar a maior nota do dia, Scooby deteu uma das maiores ondas, colocou para dentro do tubo e saiu depois da baforada.
- Foi uma bateria muito louca. No começo, nós escolhemos a onda errada e eu disse ‘Nic, o que você está fazendo?’ e ele me falou para relaxar e que tudo ficaria bem. Então eu gritei dizendo que não ficaria tudo bem. Depois disso, nós tínhamos um minuto restante e ele me colocou em uma onda muito boa - explicou o surfista, ao canal oficial da WSL.
O título individual e por equipes ficou com Lucas Chumbo, que competiu ao lado do havaiano Kai Lenny. Ele somou 23,34 pontos de um total de 30.
Além disso, o brasileiro que já havia elogiado sua dupla, antes mesmo da competição, explicou que o português Nic Von Rupp, que dirigia o jet-ski, soube escolher bem a onda. “Não sou eu, é meu motorista. Quando eu surfo a onda, o motorista é a peça mais importante no início. Ele escolhe a onda por você”, ressaltou.