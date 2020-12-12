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Paulo André é tetracampeão dos 100m no Troféu Brasil Caixa

Velocista brilha na quarta etapa da competição, vence com 10.13 (-0.3) e mantém 100% de aproveitamento. No feminino, Vitória Rosa também é ouro...

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 15:35

LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 15:35
Crédito: Felipe Hermann / Kaizen - CBDU
Os velocista Paulo André e Vitória Rosa, ambos do Pinheiros, confirmaram, neste sábado, o favoritismo e venceram as respectivas provas dos 100m, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, na capital paulista. O jovem capixaba de apenas 21 anos, aliás, agora é tetracampeão do torneio, com 10.13 (-0.3).
- Competi para ganhar, para defender meu título e estou muito feliz por ter sido protegido por Deus. Ainda vou correr os 200 m e o revezamento 4x100 m pelo Pinheiros e depois volto aos treinos visando a temporada 2021 - comentou Paulo, dono da segunda melhor marca na história na prova na América do Sul, com 10.02, e já qualificado para a Olimpíada de Tóquio.
Felipe Bardi dos Santos (SESI-SP), que obteve o recorde pessoal com 10.11 (0.1) nas semifinais, ficou em segundo lugar, com 10.18. Derick de Souza (Pinheiros) levou o bronze, com 10.25.
Feminino
A final foi eletrizante e decidida na "fotografia" de chegada. Vitória Rosa e Ana Carolina de Jesus Azevedo (Orcampi) completaram os 100 m em 11.41 (-0.7), com a atleta do Pinheiros ficando com o ouro.
- Não fiquei feliz com o resultado. Não sei onde errei. Mas vencer o Troféu Brasil é muito importante - afirmou a atleta carioca, que correu a semifinal de quinta-feira (10/12) em 11.32 (-0.1) e agora disputará os 200 m, prova em que está qualificada para os Jogos de Tóquio. A recordista sul-americana da prova, Rosangela Santos, também do Pinheiros, ficou com a medalha de bronze, com 11.46.

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