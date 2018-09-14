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atletismo

Paulo André Camilo faz o segundo melhor tempo do Brasil nos 100 livres

Velocista capixaba cravou 10s02 na final dos 100m rasos do Troféu Brasil e ficou a dois centésimos da melhor marca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 20:16

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 20:16

O tempo chuvoso e a pista molhada não impediram uma das melhores marcas da história do atletismo brasileiro. Duas vezes. Na final dos 100m rasos do Troféu Brasil, em Bragança Paulista, Paulo André voou e marcou 10s02, a segunda melhor marca do país na prova. O recorde ainda pertence a Robson Caetano, que marcou 10s em 1988. Na semifinal, o velocista do Pinheiros já havia se aproximado do tempo ao fazer 10s03. Paulo é a maior aposta do país na tentativa de quebrar pela primeira vez a barreira dos 10s. Jorge Henrique da Costa Vides ficou em segundo lugar, também do Pinheiros, com 10s17.
O tempo chuvoso não impediu Paulo André Camilo de cravar o melhor tempo da carreira Crédito: Ricardo Bufolin/ECP
A marca se torna ainda mais impressionante pelas adversidades. A chuva torna a prova ainda mais complexa. Além disso, Paulo enfrentou um vento contra de -0,6m/s. Até por isso, o atleta acredita que ainda vai conseguir quebrar a barreira dos 10s.
"Eu queria que tivesse dado. Mas tudo está nas mãos de Deus. Aqui foi um aviso dele de que está próximo. É só manter o pique, a pegada e a dedicação que vai dar certo. Eu consegui dois PBs no mesmo dia. Mas fiquei com um gostinho de quero mais, e isso é bom. Foi uma temporada longa, cansativa, mas importante", garantiu o velocista capixaba.
Com passadas largas e confiante, Paulo dominou a prova. Por um momento, a barreira dos 10s parecia próxima de ser batida. Faltou muito pouco no fim. Com 10s02, o velocista conquistou o ouro na principal competição de atletismo do país. A marca, porém, vai além e deixa a promessa de voos ainda mais rápidos para o velocista.
Paulo André é a maior esperança de uma medalha olímpica para o Brasil nas provas de velocidade na Olimpíada do Japão, em 2020 Crédito: Ricardo Bufolin/ECP
Paulo André já havia brilhado nas semifinais. Com 10s03, avançou à final do Troféu Brasil em primeiro lugar. O segundo colocado sequer chegou perto. Jorge Henrique da Costa Vides, também do Pinheiros, fez a segunda melhor marca, com 10s21.

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