Patrick Teixeira perde título mundial de boxe para argentino

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O boxeador brasileiro Patrick Teixeira perdeu para o argentino Brian Carlos Castano. A derrota custou o cinturão da Organização Mundial de Boxe (OMB) do peso médio ligeiro. O combate foi disputado em Indio, nos Estados Unidos.

O argentino dominou a luta em praticamente todos os rounds e os jurados deram 120×108, 119×109 e 117×111. Foi a única defesa do lutador brasileiro, que ficou com o cinturão de 2019.

Brian Castano segue com cartel invicto, com 17 vitórias e um empate.

- A luta foi dura! O Patrick é alto e forte e me complicou um pouco. Mas a vitória saiu - disse Brian Castaño em entrevista ao No Puedo Jugar Boxeo Mundial.

- Teixeira é um guerreiro. Temos amizades, mas no tocou a luta, faz parte do esporte. É um trabalho, deixamos a vida no ringue. Realmente foi uma luta dura. Saí com emoção e orgulho. Meu respeito ao Brasil.

O objetivo do boxeador agora na divisão não é a revanche contra o brasileiro, mas sim uma luta contra o norte-americano Jermell Charlo.