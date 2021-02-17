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Patrick Teixeira perde título mundial de boxe para argentino

Derrota custou o cinturão da Organização Mundial de Boxe (OMB) do peso médio ligeiro...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 23:05

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 23:05

Crédito: Divulgação
O boxeador brasileiro Patrick Teixeira perdeu para o argentino Brian Carlos Castano. A derrota custou o cinturão da Organização Mundial de Boxe (OMB) do peso médio ligeiro. O combate foi disputado em Indio, nos Estados Unidos.
O argentino dominou a luta em praticamente todos os rounds e os jurados deram 120×108, 119×109 e 117×111. Foi a única defesa do lutador brasileiro, que ficou com o cinturão de 2019.
Brian Castano segue com cartel invicto, com 17 vitórias e um empate.
- A luta foi dura! O Patrick é alto e forte e me complicou um pouco. Mas a vitória saiu - disse Brian Castaño em entrevista ao No Puedo Jugar Boxeo Mundial.
- Teixeira é um guerreiro. Temos amizades, mas no tocou a luta, faz parte do esporte. É um trabalho, deixamos a vida no ringue. Realmente foi uma luta dura. Saí com emoção e orgulho. Meu respeito ao Brasil.
O objetivo do boxeador agora na divisão não é a revanche contra o brasileiro, mas sim uma luta contra o norte-americano Jermell Charlo.
- É uma grande rivalidade entre Brasil e Argentina. Os brasileiros têm ótimos boxeadores e seria muito bom que ocorram luta de alto nível entre os dois países. Brasil não tem apenas MMA e futebol.

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