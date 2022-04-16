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Patrício Pitbull vence AJ McKee por unanimidade e retoma cinturão dos penas do Bellator 277

Brasileiro encerra invencibilidade de 18 lutas do americano e mantém a escrita de nunca ter perdido uma revanche na carreira
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Publicado em 16 de Abril de 2022 às 12:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2022 às 12:53
O brasileiro Patrício Pitbull recuperou o cinturão dos pesos-pena do Bellator 277 ao derrotar AJ McKee por decisão unânime dos juízes (49-46, 48-47 e 48-47) neste sábado, em San Jose (EUA).
O americano amargou a perda de uma invencibilidade de 18 lutas. Ele jamais havia sido derrotado. O resultado manteve a escrita de Pitbull de nunca ter perdido uma revanche na carreira. - Ele é muito duro, desferiu golpes duros, mas eu sou novamente campeão mundial. Na primeira luta eu dei paz a ele. Hoje eu dei a ele uma guerra, e estou levando o meu cinturão para casa - disse Pitbull após a luta.
No co-evento principal da noite, o russo Vadim Nemkov, campeão peso-meio-pesado da organização e americano ex-UFC Corey Anderson terminaram a luta sem resultado. A decisão foi tomada após uma cabeçada não-intencional de Anderson em Nemkov no terceiro round, que abriu um ferimento no supercílio esquerdo do russo.
Crédito: PatrícioPitbullvenceAJMcKeeporunanimidade(Foto:Divulgação/BellatorMMA

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