Patrício Pitbull vence AJ McKee por unanimidade e retoma cinturão dos penas do Bellator 277

O americano amargou a perda de uma invencibilidade de 18 lutas. Ele jamais havia sido derrotado. O resultado manteve a escrita de Pitbull de nunca ter perdido uma revanche na carreira. - Ele é muito duro, desferiu golpes duros, mas eu sou novamente campeão mundial. Na primeira luta eu dei paz a ele. Hoje eu dei a ele uma guerra, e estou levando o meu cinturão para casa - disse Pitbull após a luta.