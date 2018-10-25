Partidas anteriores viram lição para o Tritões nos playoffs da BFA

Falta pouco mais de uma semana para as semifinais do Brasil Futebol Americano (BFA), que acontecerá no dia 03 de novembro, às 14 horas, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha. O Tritões, único time capixaba na elite da modalidade, está em busca do bicampeonato, e quer derrotar novamente o América-MG Locomotiva, para garantir seu lugar na reta final.

Na primeira fase, em setembro, o time capixaba enfrentou rival mineiro e alargou um placar de 30 a 24. Agora o Tritões estuda estratégias através dos jogos anteriores para adotar mecanismos de defesa e partir para o ataque.

O Tritões terá o América-MG nos playoffs Crédito: Léo Silveira/Divulgação

O defensive end Lorhan Corteleti, de 25 anos, tem a missão de impedir o avanço da bola durante o jogo. Ele disse que os treinos têm aumentado o foco da equipe. A gente está treinando para poder vencer. Estamos buscando o bicampeonato. Coletivamente a gente treina três vezes por semana, segunda, quarta e domingo. Mas ultimamente, incluímos as terças-feiras de treinos, e assim, ganhamos mais um dia de preparação.

Até agora, o Tritões ganhou quase todos os jogos da BFA, perdendo apenas o primeiro jogo para o Galo Futebol Americano, atual campeão brasileiro. E para chegar até a grande final, é ganhar ou ganhar. Quem perder está fora.

Mesmo com a dificuldade de ter patrocínios para cobrir eventuais despesas, o time segue entusiasmado e contrariando todos os obstáculos.