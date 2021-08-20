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Parceria com o Google Arts & Culture expande fronteiras do eMuseu do Esporte com novos idiomas

Em homenagem aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, acervo de nove ambientes poderá ser acessado também em japonês
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LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 15:32

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 15:32

Crédito: Reprodução
Em um movimento que visa levar seu rico acervo virtual a cada vez mais gente ao redor do mundo, o eMuseu do Esporte firmou parceria estratégica com o Google para que seu conteúdo esteja disponível no Google Arts & Culture. A partir desta segunda-feira (23), os visitantes da plataforma poderão navegar por fotos de nove dos 20 ambientes virtuais presentes hoje no eMuseu. E, como forma de celebrar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, o material estará disponível em português, inglês e japonês, sendo automaticamente traduzido também para outras línguas.
No Google Arts & Culture, o conteúdo presente no eMuseu do Esporte estará ao lado de acervos do Museu Olímpico, do Museu Britânico, do Museu do Louvre, da National Gallery of Arts de Washington, entre outros.
Neste primeiro momento, os fãs da história do esporte brasileiro poderão visitar as galerias da Enel, da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e do Desporto Militar, além das exposições sobre os 70 anos do Maracanã e os 80 anos de Pelé através deste site.
O eMuseu do Esporte é uma realização da startup Gama Assessoria, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), através da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Sociais e Cooperativas Sociais (ITECS) e tem o patrocínio da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio, por meio da Lei de Incentivo do Esporte, do Governo Estadual.
Segundo Bianca Gama Pena, idealizadora e gestora do eMuseu do Esporte, a parceria com o Google é estratégica:
- Com esta parceria potencializamos a divulgação em rede dos colecionadores do eMuseu, uma vez que o conteúdo presente em galerias e exposições pode ser traduzido para qualquer idioma.

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