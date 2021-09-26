Paranaenses da Seleção Escolinha de Triathlon disputam Tour de France brasileiro

Crédito: Flávio Perez / On Board Sports

A nova geração de campeões da Seleção Escolinha de Triathlons vai disputar o L'Étape Brasil by Tour de France, neste domingo, em Campos do Jordão, São Paulo. Gabrielle Lemes, Gabriel Lecheta, Alice Tinelli e Roberto Licheski são os representantes do time na prova de ciclismo, considerada a maior do mundo. Atletas amadores de todos os estados do País competem lado a lado com ex-olímpicos e celebridades.

Em sua sétima edição no País, o L'Étape Brasil by Tour de France terá percursos de 104 quilômetros (completa) e 60 quilômetros pelas estradas do Vale do Paraíba. Os maiores desafios são as três subidas, que totalizam 2.330 metros de altitude acumulada na prova principal, e 1.332 metros na versão menor. A prova simula para os fãs da modalidade uma experiência de pedalar uma prova do Tour de France.

Para os atletas da Seleção Escolinha, será uma etapa importante nos treinos rumo aos Jogos Sul-Americanos de Triathlon, no final do ano. Os quatro triatletas foram convidados para o evento pela Soul Cycles, uma das mais importantes montadoras de bicicletas no Brasil e apoiadora da equipe.

- Fizemos um trecho do percurso, hoje, um percurso lindo. Será uma experiência bem diferente e divertida, acho que vai dar para fazer uma prova bem legal - destacou Gabrielle Lemes, campeã sul-americana de triathlon em 2018.

- Nunca participei de uma prova de ciclismo como essa. Já fiz prova de mountain bike, mas tem outra vibe. O clima aqui do L'Étape é bem diferente, espero fazer uma boa prova amanhã - disse Alice Tinelli.

As duas atletas vão se juntar a Roberto Licheski para a disputa do percurso mais curto, de 60 km. "Desde o começo do ano, a gente vem fazendo um trabalho forte de treinamento, principalmente no último mês. Um trabalho específico para o ciclismo. Vamos dar o máximo, amanhã, e estou confiante de que dará tudo certo", explicou Roberto Licheski.

Fascinado por ciclismo, Gabriel Lecheta será o único do grupo a fazer o percurso principal, de 104 km. "Sempre acompanhei o Tour de France. Quando a Soul nos convidou para participar do evento, fiquei muito animado. Amanhã vou encarar os 104 km com tudo", garantiu.

A Escolinha de Triathlon Formando Campeões, iniciada há cinco anos em Curitiba (PR), é hoje um modelo de formação da modalidade no país. Idealizado pelo atleta olímpico curitibano Juraci Moreira, contempla cerca de 580 crianças e adolescentes em 13 núcleos espalhados por Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Distrito Federal e Ceará.

A Seleção Escolinha de Triathlon selecionou os oito alunos dos núcleos de Curitiba com maior potencial para o alto rendimento: Gabrielle Lemes, Alice Tinelli, Amanda Moro, Angelina Carvalho, Gabriel Lechetta, Roberto Paulo Licheski, Vinícius Avis Sant'anna e João Vítor Mazorca. O foco do grupo é a preparação para as principais competições brasileiras e internacionais.