Papo com Helio Castroneves: 'Tudo junto e misturado na Indycar e no IMSA'

Crédito: Piloto disputará a Petit Le Mans, prova de encerramento do IMSA WeatherTech SportsCar Championship (Divulgação

Tudo bem, pessoal? Espero que sim!

Como a temporada da IndyCar já terminou, aposto que tem gente pensando que eu estou de perna para o ar, descansando sem nada para fazer, né? Nada disso, o negócio é acelerar o tempo todo. Já tenho várias atividades marcadas, uma delas já nesta sexta-feira, 8. E também tem novidades!Vou começar contando as novidades... Não, vamos pela ordem, até porque já estou de malas prontas para viajar nesta quinta. Em primeiro lugar, estou muito feliz em voltar ao oval do Indianapolis Motor Speedway e num teste muito especial da Firestone. A fornecedora de pneus já está trabalhando no novo pneu que equipará a categoria a partir de 2023, quando serão adotados os novos motores.

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Para falar a verdade, qualquer mudança no carro, quando é para todo mundo em razão de regulamento, exige um reestudo dos pneus. Agora, numa mudança grande como essa, a necessidade é maior ainda. Só serão dois pilotos, eu com Honda e o Pato O’Ward com Chevrolet.

Em ocasiões como essa, nem sempre a velocidade é o fator principal. Não é que a gente vai andar devagar, não é isso, não me entendam mal. Mas como se trata de acumular dados para um pneu que ainda vai ser implantado, tudo o que a Firestone levar para a pista terá de ser experimentado e o projeto da construção do novo pneu será alimentado com o que a gente fizer na pista.

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Eu estou muito contente por participar dessas verificações porque, além de continuar acelerando e mantendo o ritmo, para nós da Meyer Shank Racing (MSR) é mais uma fase na nossa preparação para 2022. Vamos agora para a novidade? Vamos!

Estou muito empolgado em poder anunciar que disputarei a Petit Le Mans, prova de encerramento do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, no circuito de Road Atlanta, entre os dias 11 e 13 de novembro. A MSR tem um ótimo programa na IMSA e vou correr com o Juan Pablo Montoya e o Dan Cameron.

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Mas não é só. Em 2022, além da temporada completa da IndyCar, vou pilotar para a MSR na Rolex 24 at Daytona, Twelve Hours of Sebring e na Petit Le Mans. Como essas provas são de longa duração, minha função será a de ajudar o time. E o legal é que será com o mesmo protótipo Acura do meu título e do Ricky Taylor no ano passado. Será muito legal.

Por hoje é só, amigos. Forte abraço e até semana que vem!