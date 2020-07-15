Papo com Helio Castroneves: 'Sebring: Hora de virar o jogo'

Crédito: IMSA

Oi pessoal, tudo bem?

Depois da reabertura do IMSA WeatherTech SportsCar Championship no dia 4, chegou a vez da gente colocar na pista o meu Acura ARX-05 DPI #7, do Team Penske, para a terceira etapa do campeonato que será disputada no próximo sábado, 18, no Sebring International Raceway. A prova terá duração de 2h40min e a largada, no horário do Brasil, acontecerá às 18:35. Eu não tenho ainda a confirmação no momento em que escrevo essas “mal traçadas linhas”, mas certamente o Fox Sports 2 vai transmitir para todo o Brasil.

Falando nisso, sei que meu amigo Felipe Nasr ainda vai precisar fazer uns exames para ser liberado pelos médicos, mas a boa notícia é que ele está muito bem de saúde e são as melhores possíveis as chances de ele correr no sábado. Como vocês se lembram, ele testou positivo para coronavírus no início do mês e teve de se ausentar em Daytona, mas agora tudo está melhor. Estou torcendo Felipão!

Muita gente tem me perguntado se é seguro voltar a correr agora e a resposta é sim. Obviamente que todas as categorias que estão voltando às pistas, ou mesmo aquelas que só agora estão conseguindo abrir os respectivos calendários, estão trabalhando intensamente para cumprir os mais exigentes protocolos.

Os cuidados da IMSA, em particular, são excelentes e pudemos correr em Daytona com a máxima segurança. Agora em Sebring, será adotado o mesmo esquema e não é difícil ser melhor ainda, pois todos nós estamos aprendendo sobre essa nova realidade.

Não vou negar, a gente sente falta daquela interação com os fãs e participantes do campeonato. Mas tudo isso faz parte de um processo que só atingirá os objetivos se todos participarem e colaborarem. Os esforços têm de ser de todos, sem exceção. Então, são etapas que estão sendo vencidas até quando não mais tivermos esse problema.

Falando da corrida em si, eu e meu parceiro Ricky Taylor estamos com a faca nos dentes para obter um ótimo resultado e, na nossa cabeça, o pensamento é um só: vitória. Pensem comigo: nas duas provas de Daytona, a de 24 horas e a do dia 4, tivemos problemas. Já deu, né?

Basta ver a classificação do campeonato para constatar o trabalho que temos pela frente. É por esse motivo que vamos fazer todo o possível para sair do 8º lugar e subir bastante na pontuação. E nada melhor para isso do que uma vitória, concordam?