Papo com Castroneves: 'De volta para a Indy e disputa pelo título no IMSA'

Crédito: Divulgação/IMS Media

Olá pessoal, tudo bem?

Esta semana está bastante agitada e tenho muita coisa para dividir com os Leitores do LANCE!. Além da decisão do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, já posso falar do meu futuro.

Estou muito feliz em anunciar o meu retorno à IndyCar. Assinei contrato com a equipe Meyer Shank Racing para disputar seis provas na temporada 2021, incluindo a Indy 500, marcada para 30 de maio. Além desta, que é mais importante do calendário, vou competir no Barber Motorsports Park (11 de abril), Long Beach (18 de abril), Indianapolis Grand Prix (14 de agosto), Portland International Raceway (12 de setembro) e, uma semana depois, a final do campeonato no WeatherTech Raceway Laguna Seca.

Desde que estreou na IndyCar, em 2017, a equipe sempre correu com um carro. Agora, em 2021, será a primeira vez que alinhará dois carros, nessas provas que participarei. O Mike Shank é um chefe de equipe muito vitorioso, inclusive faturando a Rolex 24 at Daytona de 2012 com o Oswaldinho Negri, o saudoso Justin Wilson, John Pew e o AJ Allmendinger, que foi meu companheiro de equipe na Penske.

Conheço o Mike faz muito tempo. Eu mesmo participei da corrida de Daytona, em 2007, pela equipe dele. De lá para cá, ele foi crescendo, se associou ao Jim Meyer e tem feito história nos Estados Unidos pelo profissionalismo e dedicação, sempre de olho num processo de expansão, mas com critério. Como ele mesmo diz, não adianta dar a mordida maior do que pode mastigar. Por isso, o crescimento na IndyCar tem sido paulatino.

Começou fazendo só a Indy 500, a temporada do ano passado foi a primeira completa. A formação de 2021 é o primeiro passo visando a ampliação do programa na IndyCar e com vistas à presença de dois carros em todas as etapas de 2022.

Depois de 20 anos na Penske, não há palavras o bastante para expressar o meu agradecimento a Roger Penske, mas agora é a hora de iniciar uma outra fase e, como sempre, estou muito motivado e não vejo a hora de iniciar os trabalhos com a Meyer Shank Racing.

Mas, antes disso, vamos com tudo para a última etapa do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, que acontece neste sábado com a tradicional prova 12 Horas de Sebring. Eu e o Ricky Taylor assumimos a liderança do campeonato, após quatro vitórias até aqui, e queremos esse título para o Team Penske e Acura.

Pela duração da corrida, o Alexander Rossi vem para ajudar a gente. Os treinos começarão na quinta-feira, o Qualifying será no dia seguinte e a largada, no sábado, será às 12:10 no horário brasileiro. O Fox Sports 2 transmitirá ao vivo a partir das 20:00 e mostrará as quatro horas finais da corrida.