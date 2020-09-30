Papo com Castroneves: 'Da vitória em Mid-Ohio ao misto de Indianapolis'

Crédito: Divulgação

Oi galera, tudo bem?

Esta semana está realmente muito movimentada e estou adorando. Depois de vencer no domingo em Mid-Ohio, já estou aqui em Indianapolis para participar da rodada dupla da IndyCar pela equipe McLaren. Então, tem muita coisa para contar e vamos começar pelo começo.

O Ricky Taylor e eu vencemos no último domingo, em Mid-Ohio, a sexta etapa do IMSA WeatherTech SportsCar Championship e avançamos bastante no campeonato com o nosso Acura ARX-05 DPi #7. Foi uma corrida sensacional e nossa terceira vitória consecutiva nesta temporada.

Vocês se lembram que as primeiras etapas foram difíceis para nós, com acidentes e quebras. Acho que ninguém acreditava que a gente pudesse se recuperar. Só que a gente nunca duvidou que seria capaz de virar o jogo, incluindo aí toda o Acura Team Penske.

Essa conquista foi importante também pelo avanço que gerou na nossa posição no campeonato. Pulamos de 6º para 3º e derrubamos pela metade a diferença para os líderes. Eram 10 pontos antes de Mid-Ohio. Agora são cinco pontos, diante de 105 ainda em jogo.

Estou muito feliz porque esses resultados são fruto de muito trabalho no desenvolvimento do carro, na formulação das estratégias, na atenção a todos os detalhes que envolvem a prova, a união de toda a equipe. A união de todos esses fatores são fundamentais para que até mesmo alguns problemas durante a corrida pudessem ser superados.

Para vocês terem uma ideia, tivermos um problema que fazia o carro sair muito de frente. Surgiu uma incorreção no comando que permite regular a distribuição de peso entre a dianteira e traseira em plena prova. Aí o negócio foi controlar a pilotagem em alguns pontos, fazer alguns ajustes dentro do carro mesmo, atualizar estratégia, essas coisas. O que quero dizer é que, mesmo assim, deu para compensar contornar a situação e garantimos mais uma.

Agora vou falar da McLaren.

Fiquei muito feliz ao ser convidado pela McLaren para disputar as duas corridas desse final de semana – sexta e sábado – e muito agradecido ao Roger Penske e ao Tim Cindric pela liberação. Adoro a IndyCar e será uma oportunidade muito legal de participar de uma rodada que não estava programada. Para falar a verdade, foi de surpresa.

Pena que o motivo não seja dos mais legais. O Oliver Askew, o piloto titular, precisou se afastar para tratar de um problema de saúde. Tenho certeza de que a recuperação será rápida, pois ele é jovem, muito talentoso e tem força suficiente para superar essa fase. É bem provável que no outro evento, que será no final de outubro em St. Petersburg, ele já estará de volta.