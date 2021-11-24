Pâmela Rosa e Breno Correia serão os porta-bandeiras do Brasil na abertura do Pan Junior na Colômbia

A skatista Pâmela Rosa e o nadador Breno Correia serão os porta-bandeiras da delegação brasileira na Cerimônia de Abertura dos Jogos Pan-americanos Cali 2021, marcada para esta quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero. O anúncio ocorreu na terça-feira, na chegada da dupla ao hotel em que ficarão hospedados.- Mantivemos o critério que adotamos em todas as edições que o Brasil participa, que é evitar colocar atletas que compitam no dia seguinte à Cerimônia de Abertura e escolher atletas com melhor currículo. E, dentre os atletas que já estarão em Cali, no feminino temos a Pâmela, que é uma atleta olímpica e bicampeã mundial de skate, título recém-conquistado; e o Breno no masculino, que, além de ser medalhista de ouro nos Jogos Sul-americanos e Pan-americanos, também é um atleta olímpico de destaque. Tenho certeza que o Brasil estará bem representado - disse o vice-presidente do COB e Chefe de Missão em Cali, Marco La Porta.

Aos 22 anos, Pâmela conquistou seus dois títulos mundiais em São Paulo 2019 e em Jacksonville 2021, sendo este último há nove dias. A skatista foi pega de surpresa com a notícia de que seria porta-bandeira do Brasil na abertura do Pan Júnior de Cali

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- É um sonho realizado. Sempre assistia os Jogos Olímpicos na TV e poder representar o meu país, levar a nossa bandeira... é um orgulho enorme ser brasileira. É um orgulho para mim e para todos os atletas que vão poder representar o nosso país nestes Jogos - disse Pâmela.

Campeão mundial de piscina curta nos 4x200m livre em Hangzhou 2018 e dono de cinco medalhas nos Jogos Pan-americanos Lima 2019 (ouro no 4x100m e 4x200m livre; prata nos 200m livre, 4x100m medley e 4x100m livre misto), além de outras três nos Jogos Sul-americanos Cochabamba 2018 (ouro nos 100m e 4x200m livre; e prata no 4x100m livre), Breno Correia, 22, é mais um representante do Nordeste que tem se destacado no cenário internacional.

- Acabei de receber a notícia e foi uma alegria muito grande. Sempre tive o sonho de carregar a bandeira do meu país e agradeço ao COB por essa oportunidade - falou Breno.

Assim como ocorreu nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, o Time Brasil desfilará com uma delegação reduzida. Serão apenas cinco integrantes: a dupla de porta-bandeiras; o Chefe de Missão, Marco La Porta; e dois oficiais, sendo um representante do COB e outro das confederações esportivas.

- Vamos manter o padrão que adotamos em Tóquio, buscando preservar a saúde dos atletas. Ainda estamos na pandemia, queremos evitar aglomeração e que a nossa delegação seja submetida a qualquer tipo de risco - explicou La Porta.

Com duração prevista de duas horas, a Cerimônia de Abertura será transmitida ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil. No mesmo dia, porém mais cedo, a plataforma de streaming do COB exibe o primeiro dia de disputas nos saltos ornamentais (14h, horário de Brasília) e a última rodada da fase de grupos no handebol feminino: Brasil x Paraguai (15h).