Pâmela Rosa celebra volta por cima após lesão e não reclama de calendário: 'Gosto da correria'

Líder do ranking mundial de skate street, Pâmela Rosa conseguiu dar a volta por cima em uma temporada que poderia ter sido comprometida pela lesão no tornozelo esquerdo que a impediu de brigar pela medalha nos Jogos de Tóquio, em agosto. A chance de voltar a competir e respirar a cultura do skate com os amigos após meses de privação devido à pandemia faz todo o esforço valer a pena.

Embalada pelas conquistas do bicampeonato mundial de street em Jacksonville, nos Estados Unidos, e dos Jogos Pan-Americanos Junior em Cali, na Colômbia, ela disputa a partir desta quarta-feira até domingo o OI STU Open, na Praça Duó, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A lesão ainda incomoda e exige sessões constantes de fisioterapia, devido ao impacto provocado pelo skate. Ela teve rompimento do ligamento deltoide completo do tornozelo esquerdo. - Eu não sinto muitas dores hoje em dia, só um pouco, também pelas competições. É muita carga no tornozelo. Foi o ligamento que 'estourei' e agora estou me recuperando muito bem - disse a atleta, que no último Mundial fez dobradinha no pódio com a compatriota Rayssa Leal, medalhista de prata. A japonesa Aori Nishimura levou o bronze.

Voltar ao calor das competições e ao contato frequente com os amigos fez bem para a brasileira. Ainda preocupada com a pandemia de Covid-19, ela quer aproveitar o momento de maior liberdade para dar o seu melhor.

- Tenho uma equipe muito boa. Eu gosto dessa correria, apesar de ter me lesionado. É sempre bom estar se movimentando. O ano de 2020 foi inteiro parado, então agora que voltamos com tudo estamos muito felizes, de poder andar de skate e reencontrar nossos amigos.

No Rio, Pâmela não garante que apresentará alguma manobra nova, mas avisa: