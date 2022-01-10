Palco da abertura do Circuito Brasileiro, Santa Catarina se destaca na formação de skatistas do país

Santa Catarina vem se destacando como um verdadeiro produtor de grandes skatistas, como os atletas olímpicos Pedro Barros, Yndiara Asp e Isadora Pacheco, além de jovens talentos como Kalani Konig. Todos eles, inclusive, estão confirmados para a primeira etapa do STU National, que começa na próxima quinta-feira, no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi.

- Criciúma ser sede, novamente, de um dos maiores eventos de skate do país nos deixa imensamente felizes. Mostra que estamos no caminho certo, investindo em melhorias e em nossos atletas. Além disso, impulsiona a modalidade. Temos certeza de que serão dias de inspiração para nossas crianças e jovens, que poderão ver de perto grandes nomes do esporte - destacou Neto Uggioni, presidente da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma.

O Skate Park em Criciúma, como é conhecido, tem como um dos idealizadores o hoje deputado federal Daniel Freitas. Como representante da região e do Estado no Congresso Nacional, uma de suas bandeiras tem sido voltada ao esporte, inclusive viabilizando mais quatro pistas: em Florianópolis, Balneário Camboriú, Imbituba e Garopaba. O que consolida não só Criciúma, mas todo o Estado, como rota esportiva do skate mundial.

- A realização de mais uma etapa do STU aqui só reafirma o sonho que eu e todos os criciumenses tínhamos, de receber eventos nacionais e internacionais, colocar nossa cidade na rota do skate mundial e movimentar a economia, além de promover a saúde através deste esporte que cresce a cada ano. Isso sem contar com todos os benefícios diretos e indiretos, como a geração de empregos, a ocupação da rede hoteleira, restaurantes e comércio em geral - afirmou Daniel Freitas.

Seguindo a filosofia de que não é apenas skate no pé, mas estilo de vida, Criciúma tem investido intensamente para atrair os visitantes com uma variedade de parques e espaços culturais, fomentando o turismo esportivo. A etapa é viabilizada pela Prefeitura através da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. Conta com patrocínio da Monster Energy e parceria da New Era, e a idealização e realização são da Rio de Negócios.

Pedro Barros, natural de Florianópolis, carrega o skate e a terra natal no coração. E tem muito orgulho de representar o Estado pelo mundo, assim como aconteceu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando estreou junto com a modalidade e trouxe uma medalha de prata para o Brasil.

- Aqui em Santa Catarina a cultura do skate é muito forte. Além de mim, temos outros atletas olímpicos que nasceram e treinaram nas pistas daqui. Espero que essa cultura continue se fortalecendo e recebendo eventos importantes como o STU - declarou Pedro.

A etapa de Criciúma abre o Circuito Brasileiro de Skate e vale pontuação máxima no ranking nacional. A primeira semana será dedicada ao Street e a segunda, ao Park, nas duas categorias (feminino e masculino). E seguirá todos os protocolos vigentes na cidade para a realização de um evento seguro. O STU National contará com um controle de entrada para o público, onde será exigido o cartão de vacinação. Pessoas não imunizadas não terão acesso.

A competição terá transmissão ao vivo nos canais oficiais do STU, no SporTV e na programação oficial do Verão Espetacular da TV Globo, com as finais do Street Feminino (16/01) e do Park Masculino (23/01), e que tem patrocínio do Dorflex. Mas o público que quiser acompanhar de perto cada manobra poderá solicitar seu ingresso gratuito na plataforma Sympla – basta acompanhar a divulgação das datas nas redes sociais.