Paineiras e ABDA conquistam Brasileiro sub-16 de polo aquático

O Campeonato Brasileiro Interclubes sub-16, realizado no Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro, foi encerrado neste sábado com o título do Clube Paineiras do Morumby no masculino. O time rosa e branco superou a ABDA - Associação Bauruense de Desportos Aquáticos por 13 a 9 na final. Já no feminino, a ABDA garantiu mais um título de categoria para Bauru (SP) após superar o Flamengo por 7 a 4.

A competição chancelada pela PAB - Liga Brasileira de Polo Aquático teve 12 equipes no masculino e outras quatro no feminino. O evento começou na quarta-feira, e os jogos na sede do Flamengo foram transmitidos pelo Facebook oficial da entidade. As outras partidas foram no Complexo Esportivo Julio Delamare, anexo ao Maracanã.

No masculino, o Clube Paineiras do Morumby teve um início irregular, devido a falta de entrosamento dos garotos, mas se acertou na fase decisiva. Na decisão contra a ABDA, a equipe tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. O time do Morumbi manteve o controle do jogo e soube segurar a partida quando a ABDA partiu para o ataque.

Com a conquista, o Paineiras conseguiu interromper uma sequência de dois títulos consecutivos da ABDA em campeonatos de base em 2021, que foram no Sub-14 e Sub-18.

- Foi muito boa essa conquista, a gente vem trabalhando faz muito tempo e uma vitória contra a forte equipe da ABDA na final foi muito importante pra gente. Muito feliz agora, só comemorar - disse o capitão do Paineiras, Arthur Dias.

- A gente entrou no campeonato um pouco desorganizado, só que com o decorrer da competição a gente foi crescendo e conseguiu fazer esse belo jogo na final, levando a medalha de ouro pra casa'', finalizou o capitão do Paineiras.

A medalha de bronze ficou com o Paulistano, que superou o rival Pinheiros por 10 a 6. O time também ficou com o atleta revelação, conquistado pelo atacante Lucas Wulfhorst.

- Foi uma longa caminhada para chegar ao terceiro lugar. Eliminamos o Flamengo, mas perdemos para a ABDA na semifinal. É minha primeira medalha com esse time e espero que no próximo campeonato da PAB o ouro venha - comentou Lucas.

ABDA campeã do CBI sub-16 feminino

As meninas da ABDA mostraram mais uma vez a qualidade da base de Bauru, uma das referências da modalidade no país. Mesmo com uma partida acirrada nos três quartos do jogo, o elenco azul e branco deslanchou no último e decisivo derrotando o Flamengo por 7 a 4.

Com uma tática de marcação pressão, o elenco da ABDA manteve o forte ritmo para abrir uma boa vantagem no marcador contra o time rubro-negro.

- Essa geração vem de uma derrota no último campeonato, então o título era fundamental para cada atleta. Só que no CBI Sub-16 mantemos o padrão de calma, técnica e muita raça dentro da piscina. As duas equipes jogaram com vontade e esse título mostra a nossa evolução como atleta - explicou a atleta da ABDA, Maria Eduarda.