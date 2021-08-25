Ouro em duas etapas de 2015, Luan Oliveira fala ao LANCE! sobre preparação para a Street League

Crédito: Cortesia Street League/Mike Blabac

Em entrevista ao LANCE!, Luan Oliveira, skatista brasileiro de 30 anos, falou sobre a sua preparação para a Street League, em que já soma duas medalhas de ouro. A competição terá a sua primeira etapa nesta sexta-feira em Salt Lake City, nos Estados Unidos.Perguntado pelo L! sobre como mataria a saudade dos torcedores nesta primeira etapa da Street League, visto que foi ausência sentida dos fãs durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, Luan falou que planeja andar para se divertir na competição.

- Espero poder fazer meu trabalho da forma mais natural possível, que é estar andando de skate me divertindo - disse Luan.

Vencedor das etapas de Los Angeles e Nova Jersey da Street League de 2015, Luan Oliveira comentou sobre a sua preparação para a disputa de 2021, que terá início neste dia 27 de agosto.

- Na verdade, a minha preparação sempre foi estar bem comigo mesmo e andando de skate todos os dias. Essa sempre vai ser minha preparação pra qualquer coisa envolvendo skate - falou o skatista que venceu duas etapas da SLS em 2015.

Com a pandemia de Covid-19, Luan Oliveira e todos os grandes skatistas ficaram parados por muito tempo, sendo afetas por isso. Em resposta ao LANCE!, o gaúcho comentou sobre a pausa em uma sequência e como isso pode afetar o desempenho.

- Sim, com certeza. Ter que ficar “parado” quase dois anos é bem complicado, pois estamos sempre viajando, coletando imagens, participando de eventos e esse tempo parado acabou nos impossibilitando de dar sequência no nosso trabalho - concluiu o skatista.