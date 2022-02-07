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Olimpíadas de Inverno: três anos após vencer um câncer, canadense é medalha de ouro no snowboard

Max Parrot conquistou sua segunda medalha olímpica; atleta foi prata em 2018...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 05:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 05:03
Uma história digna de um filme! Três anos após superar um câncer, o canadense Max Marrot, de 27 anos de idade, conquistou a medalha de ouro no snowboard slopestyle masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno, no Parque de Neve de Genting.Diagnosticado com um Linfoma de Hodgkin, câncer que se origina no sistema linfático, após ser vice-campeão olímpico em PyeongChang, em 2018, Marrot se afastou do snowboard para realizar 12 sessões de quimioterapia para o tratamento da doença até o meio do ano de 2019. - Nunca foi uma opção o câncer me vencer. Mas, claro, eu fiquei assustado por muito tempo. Você não sabe como será o tratamento, o que a vida tem guardado para você. Eu estava saudável, tinha 24 anos, era um atleta e tive câncer. Isso prova que pode acontecer com qualquer um. Mas nunca dei uma chance ao câncer. Trabalhava todos os dias para vencê-lo. Sou muito mais forte mentalmente. Passar por 12 sessões de quimioterapia por seis meses te dá muita força - disse Max ao site oficial dos Jogos Olímpicos.
- Definitivamente não queria ganhar outra prata ou o bronze. Queria o ouro. É isso que vinha dizendo nos últimos meses - disse o snowboarder após ser campeão olímpico.
O jovem chinês Su Yiming, de apenas 17 anos de idade, marcou 88.70 e ficou com a medalha de prata, e a medalha de bronze, assim como em PyeongChang 2018, ficou com canadense Mark McMorris, que marcou 88.53. Campeão olímpico em 2018, o norte-americano Redmond Gerard terminou em quarto, com 83.25.
Crédito: Marrotconquistouoouronosnowboadslopestyle(Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

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