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Olimpíadas de Inverno: Snowboard slopestyle feminino tem finalistas definidos

Fase classificatória aconteceu na madrugada deste sábado e definiu as 12 atletas que vão disputar a final da modalidade
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Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 03:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 03:34
Final definida! A classificatória do Snowboard slopestyle feminino foi disputada na madrugada deste sábado e as doze finalistas foram definidas. A nota de corte foi de 65.55, feita pela suíça Ariane Burri.> Luzes, beleza e emoção dão o tom da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno
A classificatória do snowboard slopestyle feminino teve a participação de 28 atletas que disputaram 12 vagas na final da modalidade. A prova consistia em duas voltas para cada participante e a melhor pontuação de cada atleta prevalecia. Dessa forma, as 12 melhores atuações dos competidores moldaram o ranking de classificação à final.
Atual campeã mundial, a neozelandesa Zoi Sadowski Synnott avançou na liderança, com 86.75 pontos. Bicampeã olímpica, a americana Jamie Anderson teve a 5ª melhor nota (74.35 pontos) e vai tentar a terceira medalha de ouro. Vale destacar também a jovem japonesa Kokomo Murase, de apenas 17 anos, que se classificou em segundo lugar.
A decisão da modalidade acontece ainda neste sábado, às 22h30 (horário de Brasília). A final consiste no mesmo esquema da classificatória, porém, ao invés de serem duas voltas para cada atleta, são três rodadas.
> Guia dos Jogos Olímpicos de Inverno; veja quais são as modalidades e os brasileiros na disputa
Confira as finalistas do Snowboard slopestyle feminino:
1º - Zoi Sadowski Synnott: 86.75 pontos2º - Kokomo Murase: 81.45 pontos3º - Enni Rukajarvi: 78.83 pontos4º - Anna Gasser: 75.00 pontos5º - Jamie Anderson: 74.35 pontos6º - Julia Marino: 71.78 pontos7º - Laurie Blouin: 71.55 pontos8º - Tess Coady: 71.13 pontos9º - Hailey Langland: 68.71 pontos10º - Annika Morgan: 67.63 pontos11º Reira Iwabuchi: 67.00 pontos12º - Ariane Burri: 65.55 pontos.
Crédito: FinaldoSnowboardSlopestylefemininodefinida!(Foto:MarcoBERTORELLO/AFP

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