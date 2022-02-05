Olimpíadas de Inverno: Snowboard slopestyle feminino tem finalistas definidos

Final definida! A classificatória do Snowboard slopestyle feminino foi disputada na madrugada deste sábado e as doze finalistas foram definidas. A nota de corte foi de 65.55, feita pela suíça Ariane Burri.> Luzes, beleza e emoção dão o tom da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno

A classificatória do snowboard slopestyle feminino teve a participação de 28 atletas que disputaram 12 vagas na final da modalidade. A prova consistia em duas voltas para cada participante e a melhor pontuação de cada atleta prevalecia. Dessa forma, as 12 melhores atuações dos competidores moldaram o ranking de classificação à final.

Atual campeã mundial, a neozelandesa Zoi Sadowski Synnott avançou na liderança, com 86.75 pontos. Bicampeã olímpica, a americana Jamie Anderson teve a 5ª melhor nota (74.35 pontos) e vai tentar a terceira medalha de ouro. Vale destacar também a jovem japonesa Kokomo Murase, de apenas 17 anos, que se classificou em segundo lugar.

A decisão da modalidade acontece ainda neste sábado, às 22h30 (horário de Brasília). A final consiste no mesmo esquema da classificatória, porém, ao invés de serem duas voltas para cada atleta, são três rodadas.

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Confira as finalistas do Snowboard slopestyle feminino:

1º - Zoi Sadowski Synnott: 86.75 pontos2º - Kokomo Murase: 81.45 pontos3º - Enni Rukajarvi: 78.83 pontos4º - Anna Gasser: 75.00 pontos5º - Jamie Anderson: 74.35 pontos6º - Julia Marino: 71.78 pontos7º - Laurie Blouin: 71.55 pontos8º - Tess Coady: 71.13 pontos9º - Hailey Langland: 68.71 pontos10º - Annika Morgan: 67.63 pontos11º Reira Iwabuchi: 67.00 pontos12º - Ariane Burri: 65.55 pontos.