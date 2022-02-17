Olimpíadas de Inverno: Sandra Naeslund conquista o ouro no esqui cross feminino

A sueca Sandra Naeslund conquistou o ouro olímpico no esqui cross feminino em Pequim. A atleta dominou a prova nesta quinta-feira e garantiu a sétima medalha de ouro da Suécia nesta edição dos Jogos. O pódio foi completado com a canadense Marielle Thompson, com a prata, e a alemã Daniela Maier, com o bronze.
Sandra Naeslund foi a favorita na grande final da modalidade. Nas fases classificatórias, a sueca teve um ótimo desempenho e liderou todas as etapas de suas baterias até a decisão do esqui cross feminino.
O pódio inicial, portanto, não contava com a alemã Daniela Maier. A suíça Fanny Smith ocupava a terceira colocação da decisão, porém, após uma revisão, a atleta foi punida por um toque em Daniela Maier. Dessa forma, a competidora alemã assumiu a posição e ficou com o bronze.